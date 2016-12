În aşteptarea banilor pentru proiecte

Anul 2010 se anunţă unul dificil din punct de vedere bugetar pentru primăriile din judeţul Constanţa. Primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti, a declarat că, în acest an, speră să reuşească să finalizeze proiectele demarate. „Avem multe proiecte pe care am dori să le facem la nivelul comunei dar, din nefericire, nu sunt bani. În acest an încercăm măcar să finalizăm proiectele începute şi poate apoi să ne gândim să demarăm altele. Pentru 2010 avem în plan terminarea canalului colector, finalizarea lucrărilor la extinderea şcolii din comună, dar şi amenajarea noului cartier”, a declarat Delicoti. El speră ca, în acest an, să reuşească atragerea de fonduri europene pentru o parte din proiectele depuse. „La ministere încă se discută bugete şi cum vor fi repartizaţi banii. Nu avem nicio veste în ceea ce priveşte proiectele pe care noi le-am depus. Sperăm să obţinem totuşi finanţarea pentru că, fără aceşti bani europeni, va fi greu să modernizăm comuna”, a mai spus Delicoti. În ceea ce priveşte parcul din noul cartier, primarul comunei Poarta Albă a declarat că hotărârea de Guvern a fost aprobată. „Aşteptăm să vedem când ne va da banii Ministerul Mediului. Probabil că în primăvară vom demara lucrările, pe care le vom termina spre sfârşitul verii”, a mai spus Delicoti.