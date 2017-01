În aşteptarea Festivalului de Film de la Locarno

Festivalul de Film de la Locarno este unul dintre cele mai vechi și mai importante evenimente de acest gen din lume, alături de Cannes și Veneția. De-a lungul anilor, festivalul a fost o rampă de lansare pentru regizori precum Stanley Kubrick, Milos Forman, Jim Jarmusch, Mike Leigh sau Gus Van Sant. Locarno este frecventat anual de circa 90.000 de vizitatori și 4.000 de profesioniști. Filmul "Love Island", regizat de Jasmila Zbanic, cu Ada Condeescu în distribuție, va fi prezentat în premieră mondială la Festivalul Internațional de Film de la Locarno, ce se desfășoară între 6 și 16 august. Filmat în vara anului 2013, "Love Island" spune povestea unui cuplu care pleacă în vacanță pe o insulă de pe coasta Croației, acolo devenind amândoi atrași de o frumoasă tânără, interpretată de Ada Condeescu. În distribuția filmului se mai regăsesc Ariane Labed ("Before Midnight", "Attenberg"), Ermin Bravo ("In the Land of Blood and Honey", "On the Path"), Franco Nero și Leon Lucev. Alături de "Love Island", în Piazza Grande din Locarno vor mai fi prezentate, în cadrul festivalului, filmele "Dancing Arabs", de Eran Riklis, "Lucy", regizat de Luc Besson și "Clouds of Sils Maria", de Olivier Assayas.