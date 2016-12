În aşteptarea galei Globurilor de Aur

Premiile Globul de Aur, care vor răsplăti pentru a 69-a oară, elita cinematografiei mondiale, în urma votului Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood, au o istorie plină de superlative, satisfacţii, dar şi reacţii de nemulţumire din partea laureaţilor. Asociaţia Presei Străine de la Hollywood a luat fiinţă în 1943 şi era formată din opt jurnalişti. Astăzi, membrii asociaţiei reprezintă publicaţii din 55 de ţări din Europa, Asia, Australia şi America Latină, care însumează peste 250 de milioane de cititori. Între revistele şi ziarele care votează laureaţii Globurilor de Aur se numără „Le Figaro” din Franţa, cotidianul britanic „Daily Telegraph”, „L\'Espresso” din Italia, „Vogue” din Germania, cotidianul chinez „China Times” sau revista arabă „Kul al-Osra”. Numărul membrilor creşte în fiecare an cu maximum cinci jurnalişti. În fiecare an, membrii asociaţiei vizionează peste 300 de filme şi participă la festivaluri de profil pentru a descoperi noi filme interesante şi inovatoare.

În timp, Globurile de Aur, care preced, calendaristic, acordarea premiilor Oscar, şi-au consolidat statutul de oglindă a premiilor Academiei Americane de Film şi sunt considerate peste Ocean a doua categorie de premii, ca importanţă. Se spune că, practic, Globurile dau tonul pentru Oscar, fiind foarte rare situaţiile în care cele două categorii de premii au avut, în palmaresul galei anuale, liste cu laureaţi complementare.

TROFEE PLACATE CU AUR Prima ceremonie de decernare a avut loc în anul 1944. Filmul câştigător de atunci la cinci categorii, Cel mai bun film, Cel mai bun actor, Cea mai bună actriţă, Cel mai bun actor în rol secundar şi Cea mai bună actriţă în rol secundar, a fost „The Song of Bernadette”, care a primit ca semn de apreciere diplome. Conceptul de Globul de Aur a apărut în 1946, la iniţiativa preşedintelui de atunci al asociaţiei, Marina Cisternas, care a venit cu ideea statuetei ca un „glob de aur” înconjurat de o peliculă de film, formă în care se găseşte şi în prezent.

Trofeele Globul de Aur sunt placate cu aur de 24 de karate şi au înălţimea de 25,4 centimetri. La un cost de producţie de 250 de dolari pentru fiecare trofeu, Globurile de Aur sunt realizate o dată la trei ani, numele câştigătorilor fiind gravate după anunţarea premiilor. Iniţial, premiile erau înmânate de jurnalişti, însă, începând cu 1958, când celebrii artişti Frank Sinatra, Dean Martin şi Sammy Davis Jr. au urcat pe scenă în seara de gală, s-a creat tradiţia actorilor în postura de prezentatori. Tot în acelaşi an a început televizarea festivităţii, la început numai local, la Los Angeles, iar din 1963 în mai multe zone din SUA şi, apoi, în toată lumea.

CÂŞTIGĂTORI DE LEGENDĂ Cele mai multe premii Globul de Aur individuale, nu mai puţin de şapte, au fost câştigate de Meryl Streep, urmată de Jack Nicholson, cu şase. Câte cinci Globuri de Aur au în palmares Francis Ford Copolla, Shirley MacLaine, Rosalind Russell şi Oliver Stone. Tot cinci este şi cel mai mare număr de premii câştigate de un film, în această situaţie aflându-se „Doctor Zhivago” în 1966, „Love Story” în 1971, „The Godfather / Naşul„ în 1973, „One flew over the cuckoo\'s nest / Zbor deasupra unui cuib de cuci„ în 1976 şi „A star is born / S-a născut o stea” în 1977.

Cel mai tânăr actor care a câştigat premiului Globul de Aur, în 1980, a fost Ricky Schroeder, care, la nouă ani a primit premiul pentru rolul său din drama „The Champ / Campionul”, în care a jucat alături de Jon Voight, tatăl Angelinei Jolie. Cei mai vârstnici actori distinşi cu Globul de Aur au fost Henry Fonda, în 1982, atunci în vârstă de 76 de ani, pentru rolul din „On Golden Pond”, şi Jessica Tandy, în 1990, la vârsta de 80 de ani, pentru prestaţia din „Driving Miss Daisy”.

Câştigătorii care au refuzat Globul de Aur au fost producătorii filmului „Z”, în 1970, care nu au acceptat premiul pentru Cel mai bun film străin deoarece doreau ca pelicula lor să fie nominalizată la categoria Cel mai bun film, şi Marlon Brando, care în anul 1973, a refuzat distincţia pentru Cel mai bun actor datorată rolului din „The Godfather / Naşul” în semn de protest împotriva imperialismului şi a rasismului. În acelaşi an, Marlon Brando nu a acceptat nici premiul Oscar.

O SINGURĂ EDIŢIE RATATĂ În urmă cu patru ani, din cauza grevei scenariştilor de la Hollywood, Globurile de Aur nu au fost acordate în cadrul galei tradiţionale din Los Angeles. Organizatorii s-au rezumat atunci, pentru prima dată în istorie, la o conferinţă de presă de o jumătate de oră, în care au fost anunţaţi câştigătorii. Aceştia au primit trofeele ulterior. Anul acesta, gala de premiere va începe, în noaptea de duminică spre luni, la ora 3.00, ora României. Show-ul, transmis în direct de HBO, va fi prezentat tot de comedianul britanic Ricky Gervais, în ciuda ironiilor pe seama vedetelor de la Hollywood, făcute de el la ediţia anterioară. Ricky Gervais a luat peste picior mai multe staruri de la Hollywood, printre care Charlie Sheen şi Robert Downey Jr, pe care i-a ironizat pentru problemele cu băutura şi drogurile. Replicile lui au stârnit râsete în rândul asistenţei, dar au şi iritat. Anul acesta, se aşteaptă ca printre victimele sale să se numere Demi Moore şi Ashton Kutcher, dar şi Kim Kardashian.