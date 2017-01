În aşteptarea lui Moş Crăciun, la Biblioteca Judeţeană

Pînă la cea mai aşteptată sărbătoare a anului, Crăciunul, a mai rămas doar o săptămînă. Pentru a veni, aşa cum se cuvine, în întîmpinarea lui Moş Crăciun, la Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman“ au fost deschise o serie de expoziţii menite să reflecte spiritul de sărbătoare pe care îl aduce, în fiecare an, în luna decembrie, Naşterea Domnului. Pentru cei mici, la etajul I al instituţiei de cultură se află deschisă o expoziţie intitulată, simplu, „Povestea lui Moş Crăciun“. Despre acest personaj de basm, care îi încîntă, de generaţii, pe cei mici, bibliotecarele Iulia Dima şi Diana Codreanu susţin că „s-a născut acum multe sute de ani, nimeni nu ştie cînd şi unde anume. Cu toate acestea, se ştie că ziua lui era sărbătorită la solstiţiul de iarnă, cînd soarele se face mic, mic de tot, ca mai apoi să renască. Aşa credea lumea, demult, că Moş Crăciun moare în fiecare iarnă şi se naşte, iar şi iar, că odată cu el, şi soarele moare şi reînvie, sub forma unui copilaş. Astfel, în fiecare an, în seara de Crăciun, el e bătrîn tare, iar la miezul nopţii moare cîteva clipe şi renaşte prin pruncul Iisus Hristos. În acelaşi timp, toată lumea reîntinereşte, se umple de viaţă şi de bogăţie: de aceea Moşul aduce daruri cu el. Pe vremuri, cînd nu erau atîtea jucării pe lume, Moşul aducea turtă dulce, mere, nuci, colăcei ori prune uscate“. Expoziţia de carte este dublată de una de desen care reflectă, cu precădere, obiceiurile de iarnă, cu porturile şi colindele specifice şi măştile populare folosite cu acest prilej. Expoziţia „Colindă... colindă“ este integrată Salonului de iarnă organizat de Societatea Naţională a Educatorilor de Arte Vizuale, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman“ şi Casa Corpului Didactic Constanţa.

Tot la primul etaj al Bibliotecii Judeţene se află o expoziţie de carte care propune, pentru serile de iarnă, „Poveşti de Crăciun“. Pintre autorii inspiraţi de această sărbătoare se numără Pierre Very, J. B. Livingstone, Somerset Maughan, Goran Tunestrom, Charles Dickens, Agatha Christie, Jostein Gaarder sau John Ghrisham.