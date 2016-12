În aşteptarea premiilor Oscar

Filmul francez “L`Artiste / The Artist” şi actorii George Clooney şi Meryl Streep sunt consideraţi favoriţi să câştige principalele premii Oscar de anul viitor, potrivit cotelor propuse de casele internaţionale de pariuri. La categoria Cel mai bun film al anului, producţia “L`Artiste / The Artist” are o cotă de 3.00 să câştige premiul Oscar, ceea ce înseamnă că un pariu de zece euro pe această peliculă poate aduce un câştig net de 20 de euro. Este vorba despre o comedie romanţată despre un star de la Hollywood-ul anilor ’20. Pentru a da mai multă autenticitate poveştii, regizorul francez Michel Hazanavicius a ales ca filmul să fie alb-negru şi mut. Cineastul francez este favoritul bookmaker-ilor la categoria Cel mai bun regizor. Şanse la premiul Oscar pentru Cel mai bun film mai au, în opinia caselor de pariuri, filmul de război ”War Horse\", în regia lui Steven Spielberg şi drama cu accente comice ”The Descendants”, care îl are în rolul principal pe George Clooney.

Meryl Streep este favorită să ia premiul Oscarul pentru Cea mai bună actriţă într-un rol principal, datorită prestaţiei ca Margaret Thatcher în ”The Iron Lady”. Potrivit cotelor de la pariuri, singurele ce ar putea să o concureze sunt Viola Davis, pentru prestaţia din ”The Help” şi Michelle Williams, pentru rolul din ”My Week with Marilyn”. Premiul Oscar pe care îl poate primi anul viitor ar fi al treilea din cariera lui Meryl Streep. George Clooney este creditat cu cele mai mari şanse la câştigarea premiului Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal. Prestigioasa distincţie, care ar fi a doua din carieră, i-ar putea fi adusă de rolul din ”The Descendants”. Actorul francez Jean Dujardin este al doilea favorit al acestei categorii, pentru rolul din “L`Artiste / The Artist”.

Nominalizările pentru Oscar vor fi anunţate la 24 ianuarie, iar gala de premiere va avea loc pe data de 26 februarie, în Los Angeles şi va transmisă în direct în peste 200 de ţări.