În aşteptarea premiilor Oscar

Anul acesta, pe lista scurtă a propunerilor pentru nominalizările la premiul Oscar pentru cele mai bune efecte speciale se află titluri precum ”Mission: Imposible - Ghost Protocol”, ”Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides / Piraţii din Caraibe: Pe ape şi mai tulburi”, ”Transformers 3”, ”Hugo”, ”Captain America: The First Avenger / Căpitanul America: Primul Răzbunător”, ”Real Steel / Pumni de oţel”, ”Rise of the Planet of the Apes / Planeta Maimuţelor: Invazia”, ”X-Men: First Class / X-Men: Cei dintâi”, ”Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 / Harry Potter şi Talismanele Morţii: Partea 2” şi ”The Tree of Life”. Nominalizările la premiile Oscar vor fi anunţate pe 24 ianuarie, iar ceremonia va avea loc la Teatrul Kodak din Los Angeles, pe 26 februarie.