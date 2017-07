În Brazilia se vând teste HIV în farmacii

Brazilia, o țară considerată exemplară pentru politica sa împotriva răspândirii SIDA, a început să pună în vânzare în farmacii, în premieră, teste pentru depistarea virusului HIV, informează AFP. Primele teste se găsesc deja pe rafturile farmaciilor din Rio de Janeiro, iar în decursul acestei săptămâni vor ajunge în Sao Paulo și Espirito Santo, dar și în sud-est, până la sfârșitul lunii ele urmând să fie disponibile în toată țara.

Testele, aprobate de Agenția națională pentru supraveghere a sănătății din Brazilia (Anvisa), oferă utilizatorului ocazia de a afla dacă este sau nu purtător al virusului HIV.

Brazilia este o țară din America Latină în care trăiesc circa 200 de milioane de locuitori, iar populația este foarte reticentă la diagnosticarea acestei probleme de sănătate, precizează sursa citată. Aproape 20% dintre persoanele infectate cu HIV ignoră faptul că sunt purtători ai virusului, adică aproximativ 150.000 dintr-un total de aproximativ 800.000.

Brazilia devine astfel prima țară din America Latină și Caraibe care pune în vânzare în farmacii acest test pentru autodiagnosticare, o măsură luată deja în mai multe țări dezvoltate, inclusiv Statele Unite, Marea Britanie sau Franța. Brazilia este pionieră în lupta împotriva SIDA și oferă tratament gratuit oricărei persoane diagnosticate cu HIV. Produs de compania braziliană OrangeLife, testul ''Action!'' funcționează prin colectarea unei picături de sânge care este amestecată cu un produs reactiv și poate evidenția prezența anticorpilor care indică expunerea la virusul HIV. Rezultatul este aflat în 20 de minute, iar o cutie costă între 16 și 19 euro, un preț ridicat în Brazilia, mai notează sursa citată.

Potrivit companiei producătoare, testul are o acuratețe de 99,9%, mai mare decât cea a unui produs similar comercializat în Statele Unite. Conform experților intervievați de AFP, acest test reprezintă un progres semnificativ în ceea ce privește lupta împotriva HIV, ținând cont că mulți brazilieni refuză să fie testați în cadrul spitalelor de teama discriminării. "Scopul produsului este ca oamenii să se poată testa într-un mediu în care să nu fie discriminați'', a declarat doctorul Valdiléa Veloso, din cadrul laboratorului de cercetare clinică a SIDA al Institutului de cercetare Fiocruz.

Primele date privind vânzările sunt încurajatoare. ''În prima zi am avut trei cutii disponibile, toate au fost vândute'', a spus Ricardo Valdetaro, farmacist în Copacabana. ''A doua zi am comandat șase, toate vândute tot într-o zi. Apoi am comandat 12'', a adăugat el. Cu toate acestea, diagnosticul pozitiv pentru HIV poate fi greu de acceptat. Pe cutia produsului este disponibil un număr de telefon la care se oferă, în mod gratuit, asistență și informații cu privire la tratamente.