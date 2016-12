În căutare de soluţii pentru reorganizarea Sănătăţii constănţene

Reprezentanţii Consiliului Profesoral al Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa s-au întrunit, ieri, pentru a supune la vot propunerea structurii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, structură care presupune o reducere masivă de personal medical, dar nu numai, cât şi o reducere de paturi. Propunerea a venit ca urmare a crizei economice prin care trece ţara noastră, sub Guvernul Boc 4. Este o structură pe care nimeni nu o doreşte, însă nu există alternative, fondurile alocate SCJU fiind insuficiente. Reprezentantul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Laurenţiu Marin, declara, la prima şedinţă a Consiliului de Administraţie (CA) a SCJU că decizia este una dramatică, însă dacă nu va fi pusă în aplicare ar însemna ca spitalul să se închidă şi medicii să plece acasă. Or aşa ceva este imposibil, atât timp cât populaţia are nevoie de aceste servicii. Atât reprezentanţii CJC, cât şi cei ai SCJU sunt conştienţi că vor fi perioade grele, dar se vor face eforturi mari pentru ca populaţia să nu fie afectată, la fel şi personalul medical, astfel că se aşteaptă propuneri.

• NU (!), ÎN UNANIMITATE... • Decanul Facultăţii de Medicină, prof. univ. dr. Petru Bordei, cel care reprezintă unitatea de învăţământ în CA al SCJU a dorit ca la vot să participe toţi reprezentanţii Consiliului Profesoral, care este constituit din medici, cadre universitare care profesează în cadrul SCJU, fie ca medici şefi de secţie, fie ca simpli doctori, dar şi din studenţi. S-a spus un „nu” hotărât structurii, profesorii doctori anticipând, în asemenea condiţii, grave probleme în activitatea medicală, dar şi dificultăţi în derularea activităţii didactice. „S-a supus la vot şi nimeni nu a fost de acord. Am hotărât, în cadrul întâlnirii, ca fiecare reprezentat al secţiei din spital să vină cu o propunere pentru ca actul medical, implicit populaţia care se tratează în cel mai mare spital din Constanţa, să nu fie afectate. Le vom centraliza, va fi alcătuit un proiect comun pentru a fi contrapropus la momentul respectiv”, a declarat decanul Facultăţii de Medicină.

• S-A VRUT PROTEST SPONTAN • Mai multe cadre medicale din cadrul SCJU, la aflarea veştii, au dorit declanşarea unor proteste spontane, vrând astfel să atragă atenţia că aşa nu se poate desfăşura actul medical. Liderul Sindicatului „Sanitas”, Nicolae Manea, a declarat, la rândul său, că deocamdată nu se apelează la asemenea forme de protest, şi că se încearcă purtarea unor discuţii şi găsirea unor soluţii, fiind conştinenţi că SCJU trece, într-adevăr, prin grave probleme financiare ca urmare a proastei guvernări, ca urmare a sistemului sanitar care a schimbat mai bine de 20 de miniştri în ultimii 20 de ani, fapt care nu a făcut altceva decât să stopeze o evoluţia pozitivă a Sănătăţii. „Vrem să prezentăm un contra-proiect. Cu toţi şefii de nuclee am luat decizia să facem toate demersurile legale: vom calcula după normativul pe care-l are Ministerul Sănătăţii. Trebuie să cădem de comun acord că pacienţii trebuie să constituie centrul acestei probleme”, a declarat liderul „Sanitas”.