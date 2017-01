În căutarea autorului fraudei de peste nouă miliarde de dolari

Autorităţile americane încearcă să îl localizeze pe miliardarul texan Allen Stanford, acuzat de comiterea unei fraude de peste nouă miliarde de dolari, în timp ce depunătorii încearcă să-şi retragă fondurile din băncile controlate de acesta. La două zile după ce Comisia pentru Bursă şi Valori Mobiliare l-a acuzat pe Allen Stanford, în vîrstă de 58 de ani, de comiterea unei fraude cu o magnitudine şocantă, oficialii americani încă mai încearcă să afle unde se găseşte acesta. Autorităţile din insulele Antigua, centrul imperiului financiar al lui Allen Stanford şi din unele ţări sud-americane încearcă, la rîndul lor, să calmeze temerile depunătorilor, care formează deja cozi în faţa filialelor băncilor acestuia.

Într-un interviu acordat cotidianului “Houston Chronicle”, tatăl lui Allen Stanford, James Stanford, în vîrstă de 81 de ani, a declarat că atuorităţile îl caută pe fiul său, dar a insistat că nu ştie unde se află acesta. “Am vorbit cu el acum o săptămînă. A sunat şi am vorbit despre problemele mediului de afaceri în general, dar despre nimic de amploarea asta. Nu pot să cred că fiul meu ar fi fugit”, a afirmat acesta. Conform unor informaţii neoficiale şi FBI a declanşat o investigaţie privind posibila implicare a lui Allen Stanford într-o operaţiune de spălare de bani pentru unul dintre cartelurile mexicane ale drogurilor. ABC News a citat oficiali federali care au afirmat că poliţia mexicană a reţinut unul dintre avioanele private ale miliardarului texan, găsind indicii care ar putea sugera o legătură cu cartelul mexican, cunoscut pentru violenţa sa.

Allen Stanford a cheltuit opt milioane de dolari la Washington, pentru a-şi asigura sprijinul unor lobby-işti şi congresmeni, iar aceştia din urmă, printre care s-ar număra şi fostul candidat la preşedinţia SUA, John McCain, se grăbesc să returneze sau să doneze mii de dolari oferiţi de miliardarul texan pentru campaniile lor electorale. Un mare număr dintre clienţii acestuia se află în America de Sud, unde Guvernul venezuelan a formulat o cerere oficială de informaţii adresată autorităţilor americane. În Ecuador, tranzacţiile Stanford Financial Group au fost suspendate temporar, miercuri, iar reprezentanţilor acestuia li s-a interzis să mai efectueze operaţiuni la bursa din Quito. În Antigua, sute de persoane încearcă să îşi retragă fondurile depuse la Bank of Antigua, deţinută de Allen Stanford. În ultimii 20 de ani, omul de afaceri american a avut sediul în Caraibe, unde şi-a construit o reputaţie de patron al cricketului. Marţi seara, premierul din Antigua, Baldwin Spencer, i-a asigurat pe deponenţi că banii lor sînt în siguranţă. Acesta a recunoscut că acuzaţiile formulate împotriva lui Allen Stanford au implicaţii foarte serioase pentru Antigua şi Barbuda, dar a precizat că Guvernul şi Eastern Caribbean Central Bank elaborează un plan de urgenţă. Deşi Bank of Antigua nu este implicată oficial în fraudă, o altă bancă offshore, Stanford International Bank, a făcut parte din schema piramidală descoperită de oficialii americani.

Conform acuzaţiilor oficiale, Stanford ar fi autorul unei fraude cu o magnitudine şocantă, vînzînd instrumente financiare în valoare de 9,2 miliarde de dolari şi promiţînd rate ale dobînzii improbabil de mari. Un judecător american a pus ulterior sechestru pe bunurile lui Allen Stanford. Acesta mai deţine şi Stanford Group Company, cu sediul la Houston, avînd ca obiect de activitate consultanţa în domeniul investiţiilor şi firma de consultanţă Stanford Capital Management. Grupul de administrare şi servicii financiare al acestuia are filiale în America de Nord, America Latină, Europa şi Caraibe.