În caz de laringită, nu vorbiţi în şoaptă

În caz de laringită, pentru a asigura o protecţie vocii, mulţi cred că cel mai bine este să vorbească în şoaptă. Însă specialişti nu sunt de aceeaşi părere. Ei spun că, astfel, se face mai mult rău decât bine. În 2006, preşedintele departamentului de otolaringologie din cadrul Colegiului Medical de la Universitatea Drexel, dar şi cântăreţ de operă, a realizat un amplu studiu pentru a vedea dacă această recomandare are vreun temei, neexistând până la acea dată argumente ştiinţifice în acest sens, conform The New York Times. El a recrutat 100 de subiecţi şi le-a examinat corzile vocale cu instrumentar de mare precizie, observând că atunci când şopteau, corzile vocale aveau parte de mai multă presiune decât atunci când vorbeau normal.