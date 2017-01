În ce bănci îşi ţine banii Mugur Isărescu

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR) şi-a deschis patru noi conturi bancare în lei, în 2011 - 2012, dintre care două conturi curente, unul la BCR (circa 8.300 lei) şi unul la ING (circa 1.988 lei), şi două depozite, unul la ING (103.301 lei) şi unul la BCR (577.233 lei). În rest, potrivit declaraţiei de avere publicate pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate, Isărescu mai are o casă de 260 mp în satul Siliştea Snagovului (Ilfov), o casă de vacanţă de 88 mp în Vâlcea, un autoturism Eagle din 1993 şi o barcă Delta din 2004. Guvernatorul BNR mai are bijuterii diverse de circa 60.000 euro, o colecţie numismatică evaluată la 37.880 euro şi mai multe tablouri şi icoane care valorează în jur de 22.000 euro. La bănci, Isărescu are nouă conturi curente şi cinci depozite, atât în lei, cât şi în euro. Guvernatorul preferă să lucreze cu BCR şi ING. Potrivit aceluiaşi document, Isărescu este acţionar majoritar la SC MĂR SRL, o firmă producătoare de vinuri din Drăgăşani; el deţine şi 80 de titluri la Lafarge Ciment, în valoare totală de 200 lei. Mugur Isărescu primeşte salariu de la Academia Română, unde este preşedintele de secţie (29.700 lei/an), şi de la Academia de Studii Economice, pentru activitate didactică (13.102 lei/an). Salariul de guvernator al BNR este secret.