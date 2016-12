Fanii "Game Of Thrones" s-au temut că rezultatul votului de la referendumul organizat joi, 23 iunie, în Marea Britanie, va avea un impact negativ asupra serialului filmat în Irlanda de Nord, însă HBO a le-dat asigurări că rezultatul nu va afecta seria fantasy, potrivit contactmusic.com.

HBO afirmă că Brexit nu va avea impact asupra filmărilor seriei 'Game Of Thrones'.‘GOT’ este filmat în Irlanda de Nord și se credea că este fondat parțial prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Cu toate acestea, canalul de televiziune HBO a exprimat că fanii Game of Thrones nu trebuie să își facă griji că serialul lor preferat va fi afectat de deciziile britanicilor, întrucât rețeaua de televiziune nu a primit fnanțare de la Fondul respectiv, în niciun caz pentru ultimele sezoane. “Nu anticipăm că rezultatul Referendumului UE va avea vreun impact financiar asupra producției HBO a Game of Thrones,” , a precizat HBO într-o declarație.

Potrivit Entertainment Weekly, serialul nu primește fonduri sau stimulente fiscale de la alte programe regionale. În timpe ce ‘GOT’ nu are de ce să-și facă griji, rezultatul ar putea avea un efect global devastator asupra industriei britanice de film și de televiziune.

Într-o declarație pentru The Hollywood Reporter, Michael Ryan, președintele asociației comerciale din industria de divertisment global, Independent Film & Television Alliance, a declarat: “Această decizie ne-a spulberat instituția. Începând de azi, nu putem ști cum va funcționa relația noastră cu coproducătorii, finanțatorii sau distribuitorii, dacă noi taxe vor fi puse pe activitățile noastre din restul Europei sau cum se va face finanțarea producțiilor fără niciun ajutor din partea agențiilor europene de finanțare.”

Serialul "Urzeala tronurilor", premiat cu Emmy şi bazat pe romanele lui George R. R. Martin, a fost cel mai piratat serial de televiziune din anul 2015, cu aproximativ 14,4 milioane de downloadări ilegale, conform variety.com.