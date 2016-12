În ciuda crizei, BNR a înregistrat profit

Banca Naţională a României (BNR) a realizat, anul trecut, un profit brut de 4,6 miliarde lei (aproximativ 1,1 miliarde euro), mult mai mare decât câştigurile însumate ale tuturor băncilor care au încheiat pe plus în 2009, însă profitul net s-a limitat la 300 de milioane lei. „Rezultatul financiar pozitiv de anul trecut s-a ridicat la 4,6 miliarde lei, din care am acoperit însă pierderi de 2,8 miliarde lei din anii precedenţi. Din profitul rămas am vărsat 80% la bugetul de stat, adică 1,5 miliarde lei”, a declarat prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu. Potrivit legii, banca centrală va mai putea aloca circa 10% din profitul rămas, adică peste 7 milioane de euro, pentru fondul de participare a salariaţilor la profit. La nivelul anului 2008, BNR avea aproape 1.700 de angajaţi. Sistemul bancar a înregistrat anul trecut un profit net de 772 de milioane lei (sub 200 de milioane euro), în condiţiile în care 22 de instituţii de credit au avut câştiguri cumulate de peste 2 miliarde de lei şi 20 de bănci au suferit pierderi care au depăşit un miliard de lei. Profitul brut al băncilor este impozitat prin cota unică de 16%.