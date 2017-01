În ciuda teroriștilor, dar și a propriilor cetățeni, Germania primește în continuare refugiați

Și-a întrerupt vacanța de... dragul imigranților și și-a anunțat poziția oficială după șirul de atacuri care au marcat existența pașnică a nemților din ultima săptămână. Angela Merkel și-a apărat, joi, politicile privind refugiații și a adăugat că, în pofida atentatelor recente, Germania va continua să ofere azil persoanelor care fug de război și persecuție. ”Atacurile teroriste din Germania, ca de altfel și cele recente de la Nisa și Rouen, în Franța, au ca obiectiv să răspândească teamă și ura între culturi și între religii”, a spus Merkel, care a adăugat că ”Germania se poziționează clar împotrivă”. Cancelarul german a mai adăugat că cei care fug de război și persecuție au dreptul să fie protejați. Pentru a contracara riscul terorist, Merkel a prezentat o serie de noi măsuri privind schimbul de informații, interceptarea conversațiilor online, regulile privind vânzările de arme pe internet și întărirea securității.

Adevărul este că Angela Merkel nu a explicat niciodată poporului sau Parlamentului ce anume a determinat-o să deschidă porțile Germaniei spre întâmpinarea imigranților, a declarat Willy Wimmer, fost secretar general al Partidului Creștin Democrat din Germania, într-un interviu acordat Russia Today.

RT:Franța a suferit un nou act de teroare căruia i-a căzut victimă un preot, dar însăși Germania s-a văzut nevoită să facă față unui șir de atacuri teroriste, lansate de imigranți și de refugiați. De ce atât de mulți dintre aceștia se radicalizează?

Willy Wimmer:Sunt două-trei motive pentru asta. Primul este acela că de ani de zile, de la războiul împotriva Belgradului, din 1999, am distrus buna vecinătate a noastră din sudul continentului cu statele cuprinse între Afganistan și Mali. Războaiele NATO împotriva popoarelor acestea au distrus tot în țările lor și nu ar trebui să ne mire că rezultatul acestor războaie s-a întors acum împotriva noastră, în propriile noastre țări, și avem victime aici, acum. Al doilea motiv ar fi că, anul trecut, cancelarul Angela Merkel a deschis granițele pentru refugiați. Așadar, granițele noastre nu sunt protejate și nici nu știm câți oameni au pătruns la noi în țară și câți teroriști printre aceștia. În Franța, vecina noastră, motivele apariției acestor atentate ar putea fi diferite. Ei au probleme cu oamenii veniți din fostele colonii. Dar, cât timp vom continua războaiele, vor exista refugiați de război care vor veni la noi și va exista riscul radicalizării lor, făcându-ne să asistăm și la alte tragedii în Franța și Germania, mai devreme sau mai târziu.

RT:Atentatele din ultima vreme vor avantaja partidele de extremă dreapta, care se opun imigranților, în general?

WW:Nu se pune problema partidelor de extremă dreapta, se pune întrebarea de ce face Angela Merkel acest lucru, când ea are obligația de a ne proteja frontierele și poporul german. Care a fost motivul ei de a deschis granițele, anul trecut? Nu există altă țară în întreaga lume să fi făcut ceva asemănător în materie de imigranți. Merkel nu a explicat niciodată de ce a făcut asta și ăsta este motivul pentru care ne întrebăm cu toții ce-o avea de gând în continuare, să distrugă țara?

RT:Politica promovată de Merkel a dat greș?

WW:Absolut. Nu poți primi un milion sau două de oameni într-un an, pentru că nu îi poți verifica, nu îi poți lua în evidență, nu îi poți organiza. Trebuie să privim spre vecinii noștri. Noi distrugem situația în Europa, în întreg continentul. Brexitul este unul din rezultatele politicii noastre în materie de imigranți, al politicii promovate în continuare de Angela Merkel. Politica ei distruge tot ce am organizat și am fi putut realiza în Europa după cel de-al Doilea Război Mondial.

Vestea proastă este că Angela Merkel este perseverentă și continuă pe același drum al granițelor deschise pentru imigranți.