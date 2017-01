În comă după ce a fost lovit cu un topor în cap

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa sunt pe urmele a trei suspecţi care, la sfârşitul săptămânii trecute, au bătut cu bestialitate un tânăr de 33 de ani, din Credinţa. Incidentul a avut loc sâmbătă noaptea, în satul Ciobăniţa, în jurul orei 22.00, victima agresiunii fiind Florin Condurache. „Sâmbătă, pe zi, am mers împreună în General Scărişoreanu, la târg. Florin este însurat, dar mai are şi o iubită mai tânără în Ciobăniţa. Pe seară, a zis să mergem la ea. Când am ajuns, ne-am întâlnit cu fata şi am mers la un magazin, de unde am luat un bidon cu bere pe care l-am băut pe terasa lui, unde am jucat şi biliard. Când am plecat de acolo, cred că era ora 22.00. Am mers spre drumul principal, iar după vreo 30 de metri, am trecut pe lângă nişte băieţi care stăteau rezemaţi de o maşină. Nu am mai mers mult, cred că încă vreo zece metri, şi tinerii au apărut în spatele nostru, unul cu un topor în mână, iar altul cu o bâtă, şi s-au apucat să dea. Au vrut să mă lovească şi pe mine, dar eu am apucat să fug. Nu ştiu de ce ne-au atacat. Probabil că au avut ceva cu Florin, poate din cauza fetei sau alte probleme mai vechi. Ceva au avut, pentru că au tăbărât numai pe el“, a declarat Petre Daniel Floria, din Deleni, martor la eveniment. Victima a fost transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa şi este internată în stare critică în Secţia de Terapie Intensivă.

SUSPECŢI Anchetatorii spun că, înainte de a intra în comă, victima ar fi spus că cei care l-au atacat sunt fraţii Mârlăneanu. Procurorii au demarat o anchetă în acest caz şi, ieri după-amiază, au reuşit să dea de urma suspecţilor şi au ridicat de la domiciliul lor trei topoare, pe unul dintre ele fiind descoperite urme de sânge. Suspecţii şi părinţii acestora au susţinut că sângele este de la gâştele pe care le-au tăiat săptămâna trecută. Mai mult, unul dintre suspecţi, Nicolae Mârlăneanu, a susţinut în faţa oamenilor legii că este nevinovat şi că nu ar fi avut niciun motiv să îl atace pe Condurache. El a recunoscut însă că a avut un conflict cu victima în urmă cu câteva săptămâni. „Cineva ne fura porumb de pe câmp şi atunci l-am bănuit pe el, dar nu i-am făcut nimic. Am mers la poliţie şi am depus plângere. Acolo, poliţistul ne-a spus că are foarte multe cazuri de acest fel şi că cel mai bine ar fi să ne păzim sola. Asta am şi făcut. Nu l-am bătut noi. Chiar nu ştiu de ce a spus că noi l-am atacat“, a susţinut Nicolae Mârlăneanu. După ce i-a văzut pe suspecţi, Petre Daniel Floria a declarat că ei sunt tinerii care l-au bătut pe prietenul său. Procurorii fac cercetări în acest caz sub aspectul comiterii infracţiunii de tentativă de omor calificat.