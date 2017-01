Şi în acest an debutul evenimentelor medicale organizate la malul Mării Negre de către Facultatea de Medicină Dentară a Universităţii „Ovidius” din Constanţa a constituit un succes, atât participanţii din ţară, cât şi din străinătate - profesori doctori, conferenţiari - arătându-se extrem de încântaţi de derularea celor două congrese (23 - 25 mai, la Constanţa): „Al X-lea Congres internaţional de sănătate orodentară şi management în euroregiunea Mării Negre” şi „Al II-lea Congres de ergonomie, prevenţie şi management performant în medicina dentară”. Profesorii din străinătate (Anglia, Israel, Finlanda, Canada, Republica Moldova) au apreciat calitatea lucrărilor prezentate în primele zile, preşedintele Asociaţiei Europene de Sănătate Publică Orodentară (EADPH), prof. dr. Kenneth Eaton din Anglia, susţinând că „în Constanţa există o adevărată şcoală de stomatologie, pe care o respectă”. „Ne bucurăm că, de la an la an, aprecierile invitaţilor de marcă din străinătate sunt din ce în ce mai numeroase, fapt care înseamnă foarte mult pentru noi, pentru eforturile noastre”, a declarat preşedintele celui de-al X-lea Congres internaţional de sănătate orodentară şi management în euroregiunea Mării Negre, totodată şi co-preşedinte al celui de-al II-lea Congres de ergonomie, prevenţie şi management performant în medicina dentară, prof. univ. dr. Corneliu Amariei. Azi, prof. dr. Eeva Widstrom de la Universitatea din Tromso, Norvegia, va primi titlul de doctor Honoris Causa al Universităţii „Ovidius” din Constanţa.

EXPOZIŢIA DENTA & PHARMA 2012, O REUŞITĂ LA CONSTANŢA Dacă la Bucureşti ediţia expoziţiei Denta & Pharma care ar fi trebuit să se desfăşoare la începutul lui mai s-a amânat, la Constanţa s-a reuşit organizarea ei. „Este îmbucurător că într-o perioadă de criză am reuşit să menţinem tradiţia şi să aducem la Constanţa firme de specialitate. Şi cifra participanţilor nu a scăzut”, a declarat prof. univ. dr. Amariei. Studenţi ai facultăţii au apreciat organizarea Expoziţiei, reuşind astfel să-şi procure, la preţuri mai mici, unele materiale consumabile pe care le folosesc deja în practică, dar şi intrumentarul de lucru necesar.

DINŢI SĂNĂTOŞI CU PERIAJ PRIN SISTEM... WIRELESS! Halmaghi Szabolcs, general manager „HalmaDent”, din Braşov, a declarat că oferă, pentru cei interesaţi, şi unele reduceri, de 15 până la 20% la produsele pe care le oferă. Firma din Braşov a adus la Constanţa şi aparate de ultimă oră, de la aparate de sterilizare, produse cu mult îmbunătăţite, tehnologii noi, consumabile specifice aparatelor deţinute. La rândul său, Tiberius Amplef, reprezentant medical al Blend-a-Med Oral B, a adus la expoziţie produse de ultimă oră, periuţe cu sistem wireless, cea mai înaltă tehnologie de periaj pentru îndepărtarea eficientă a plăcii bacteriene. Indicatorul vizual de presiune se aprinde în cazul în care periajul este prea dur, pentru a proteja gingiile. De asemenea, cuprinde fiecare dinte pentru o curăţare 3D. Periuţa are şi cinci programe de periaj personalizat (curăţare zilnică, sensibil, lustruire, masaj, curăţare profundă), dar are şi şase capete de periaj. Nu în ultimul rând, firma a adus la Constanţa şi produse de curăţare (pastă de dinţi) de ultimă oră, produse ce se găsesc deja pe piaţă.

“ŞCOALA INTERNAŢIONALĂ DE VARĂ” „Datorită unei bune colaborări cu Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, deşi este perioadă de criză, expoziţia are aceeaşi pondere ca şi anul trecut, ajutând medicii şi chiar studenţii să evite deplasări la Bucureşti pentru procurarea celor necesare cabinetelor. Ne mândrim cu faptul că manifestările ştiinţifice din Constanţa se situează şi în acest an pe primul loc în ţară, dacă facem abstracţie de Bucureşti”, a declarat prof. univ. dr. Amariei. În continuarea congresului de la Constanţa va avea loc “Şcoala internaţională de vară de medicină dentară”, care se va desfăşura în Marea Adriatică, pe o navă de croazieră dotată cu săli de conferinţă.