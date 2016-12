„În Constituţie nu există procedura suspendării preşedintelui”

Preşedintele suspendat Traian Băsescu a făcut o declaraţie şocantă, duminică seară, la un post de televiziune. Băsescu a relatat episodul convorbirii cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei, recunoscând, fără să vrea, că a dezinformat-o. „Eu am fost întrebat de Merkel legat de ...nu am obiceiul să spun, dar vreau să clarific acest lucru şi sunt convins că Merkel nu se va supăra. Era perfect informată de la ambasadă şi m-a întrebat: „S-au restabilit atribuţiunile Curţii Constituţionale?”. Am spus: „Nu, Ordonanţa de Urgenţă e în vigoare”, pentru că ministrul de Externe, Westerwelle, dăduse un semnal cu vreo trei zile, patru zile înainte, legat de Curte. M-a întrebat: „S-au restabilit?”. Nu puteam să mint, aveam ambasadorul aici. Am spus: „Nu”. M-a întrebat: „S-au retras Ordonanţele care vizau preluarea Monitorului Oficial?” A fost extrem de interesant că se interesa de Monitorul Oficial. Am spus: „Nu, încă e în vigoare, e la Guvern. A mai avut o întrebare legată de cum decurge procedura, dacă e reglementată în Constituţie procedura de suspendare a preşedintelui. I-am spus: „Nu, nu e reglementată”, a declarat, senin, Băsescu. (T.I.)