„În Cuba e o atmosferă latină după care noi, românii, tânjim”

Formația Mandinga a trecut, recent, pe la Constanța și a susținut primul mare concert pentru publicul general din 2015 la Maritimo Shopping Center. După o atmosferă latină care a alungat monotonia din mijlocul iernii, solista trupei, Elena Ionescu, a fost înconjurată de membrii formației, de fani și prieteni și a oferit autografe, poze numeroase, precum și un interviu cotidianului „Telegraf”. Bruneta a vorbit despre activitățile ei și despre revederea cu publicul de pe litoral.

Reporter (R.): Ați nimerit la mare în plină iarnă. Vi se pare ciudat?

Elena Ionescu (E.I.): Nu... aducem o rază de soare. E adevărat că ne place mai mult să venim vara pe litoral, pentru că iubim soarele și marea. Puteți observa ușor acest lucru, dacă vă uitați bine la colegii mei. Câțiva dintre ei chiar pleacă în Cuba, luna aceasta, în vacanță.

R.: Ai fost cu colegii tăi vreodată în Cuba?

E.I.: Da, am fost în urmă cu doi ani și a fost fantastic. Cubanezii sunt foarte similari cu noi ca și comportament, sunt fantastici atunci când se distrează, e o atmosferă latină după care noi, românii, tânjim și, cu siguranță, e o țară care trebuie vizitată măcar o dată în viață.

R.: Cum vă înțelegeți atâția artiști în trupă, unii români, alții străini?

E.I: Atmosfera la noi în gașcă este deosebită, este multă distracție, iar eu mă simt foarte norocoasă fiind singura fată printre atâția băieți frumoși și haioși. Fiecare are personalitatea sa, ne înțelegem foarte bine, ne distrăm foarte mult, ei își fac farse, sunt foarte haioși.

R.: Ce ne pregătiți acum, la început de an?

E.I.: Un single nou, sub label-ul Happiness Production, noua noastră casă de discuri. Se va lansa luna aceasta, va fi o piesă în limba română, va fi reprezentativă pentru noi, vom face și videoclip. Va fi o surpriză totală în zilele următoare.

R.: Cum a fost 2014 pentru tine?

E.I.: Atât pentru mine, cât și pentru colegi a fost un an excelent, am călătorit mult, am cunoscut noi oameni cu care am pus umărul la noi proiecte, a fost un an important în care nu am stat deloc pe loc. Vreau un 2015 cel puțin la fel de bun. Eu nu plec în vacanță, vor pleca doar colegii mei din Cuba, care se vor duce la familiile lor, însă vor reveni repede în țară și vom munci la piese noi, pentru că avem mai multe în lucru.

R.: Am văzut că îți ții fanii mereu la curent cu ceea ce faci pe Facebook. Cât de importantă e această comunicare pentru tine?

E.I.: E foarte importantă pentru orice artist. Răspund la mesaje și comentarii când pot, atât pe pagina mea, cât și pe pagina trupei. Sunt oamenii care ne ascultă și care ne admiră, sunt cei care ne așteaptă la concerte și este bine să profităm de tehnologie, pentru a întreține comunicarea directă cu ei. Se întâmplă să-i anunț din timp unde concertez sau ce peripeții am avut pe drum sau să le arăt cu ce ținută voi concerta. Socializăm, pentru că Mandinga este și o comunitate online.