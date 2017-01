În Cupa Davis, tricolorii au pornit cu stîngul în disputa cu Rusia

Speranţele echipei de Cupa Davis a României de a depăşi primul tur al Grupei Mondiale par să se fi spulberat după prima zi a întîlnirii cu Rusia, găzduită de Sala Transilvania din Sibiu. Elevii căpitanului-nejucător Andrei Pavel, aflat la debutul în această postură, au nevoie de o minune după ce oaspeţii au încheiat prima zi în avantaj, 2-0, după primele două meciuri de simplu. În partida inaugurală, Victor Crivoi, nr. 123 ATP, a încercat să producă surpriza în faţa liderului ruşilor, Marat Safin, nr. 25 în clasamentul mondial. Românul a reuşit să ducă primul set pînă în tie-break, dar nu i-a mai putut face faţă lui Safin, care s-a impus în trei seturi, 7-6, 6-4, 6-4. “Suprafaţa a fost puţin cam rapidă pentru mine, iar Safin este un jucător puternic şi i-a intrat foarte bine primul serviciu. A fost concentrat şi a făcut puţine greşeli. Eu am avut dureri la mînă şi nu am mai reuşit un serviciu atît de bun”, a explicat Crivoi. În al doilea joc, Victor Hănescu, nr. 39 ATP, a arătat încă o dată că are probleme în meciurile de Cupa Davis, cedînd fără drept de apel în disputa cu Mihail Iujnîi, nr. 60 ATP, în trei seturi, 4-6, 2-6, 4-6.

Sîmbătă, în meciul de dublu, alături de constănţeanul Horia Tecău, Andrei Pavel l-ar putea folosi pe Victor Hănescu în locul lui Marius Copil, doar victoria în duelul cu dublul alcătuit din Teimuraz Gabaşvili şi Dmitri Tursunov menţinînd România în cursa pentru calificare. Duminică sînt programate ultimele meciuri de simplu, de la ora 12.00 Hănescu urmînd să dea piept cu Safin, în timp ce Crivoi îl va întîlni pe Iujnîi.

Întîlnirea Spania - Serbia, amînată cu o zi

După prima zi, în celelalte meciuri din primul tur al Grupei Mondiale s-au înregistrat următoarele rezultate pînă la ora închiderii ediţiei: Argentina - Olanda 1-0, Cehia - Franţa 1-0, Croaţia - Chile 2-0, Suedia - Israel 1-0 (200 de persoane au cerut oprirea acestei întîlniri), Germania - Austria 0-1. Primele meciuri din întîlnirea dintre Spania şi Serbia au fost amînate din cauza vîntului puternic, acestea urmînd să aibă loc sîmbătă, iar meciul SUA - Elveţia a început după închiderea ediţiei.