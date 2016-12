În curând se închide şi podul de la Butelii

TRAFICUL GREU DISTRUGE PODUL După închiderea podului IMPC, traficul greu a fost direcţionat către podul Cumpenei, sau podul de la Butelii cum este cunoscut de locuitorii oraşului. În doar un an de la luarea acestei decizii, podul de la Butelii s-a deteriorat foarte mult, în ciuda lucrărilor de întreţinere efectuate de Primăria Constanţa. În aceste condiţii, municipalitatea se va vedea obligată să închidă şi acest pod traficului greu. “Facem baloane sportive pe la ţară şi multe alte trăsnăi, decât să reparăm străzile şi podurile pe unde merg tirurile în port. Până să vină la putere „chiorul”, „blonda” şi „piticul”, am făcut podul spre Mangalia şi am reparat 80% din podul de la IPMC cu bani guvernamentali. Cum au venit la putere, „chiorul”, „blonda” şi „piticul” ne-au tăiat banii. La primărie nu avem bani. L-aş repara dacă aş avea cu ce. Mai mult decât atât, este o arteră deteriorată de traficul făcut de tirurile care vin şi pleacă din port spre Bucureşti sau alte zone din ţară. Reparaţiile pentru podul de la IPMC sau cel de la butelii înseamnă să tai pachetele pentru bătrâni sau alte proiecte sociale pe care le avem”, a declarat primarul Radu Mazăre.

FĂRĂ SOLUŢII El a precizat că în viitorul apropiat nu se vede nicio soluţie de rezolvare a acestei probleme extrem de grave. „Când o să plece „chiorul”, „blonda” şi „piticul”, şi o să vină alţii să ne dea bani, pentru că ăştia au dat bani cu nemiluita la Cluj, Arad sau pe unde mai sunt portocaliii lor, atunci le vom repara. Mai grav este că tirurile strică nu numai podurile, ci şi celelalte artere din oraş. A trebuit să facem toate arterele, inclusiv Aurel Vlaicu, pentru trafic greu. Asta înseamnă, pe bulevardul Aurel Vlaicu, numai fundaţia de trafic greu 1,5 milioane de euro, fără a mai lua în calcul şi straturile de asfalt”, a spus Mazăre.