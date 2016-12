În DN de rugby, CS Năvodari a învins la Iași

La sfârșitul săptămânii trecute, în Divizia Națională de seniori la rugby s-au jucat meciurile din etapa a patra. CS Năvodari a evoluat în deplasare cu Politehnica Unirea Iași, reușind un succes prețios, la limită, scor 14-13. Formația constănțeană a tranșat victoria pe final de meci, când Grigoraș a realizat un eseu, iar Trandafir a transformat o lovitură de pedeapsă! Celelalte puncte ale oaspeților au fost înscrise tot de Trandafir, din lovituri de pedeapsă. „A fost un meci de uzură, jucat pe un teren moale, udat de ploaie. Finalul a fost extraordinar. La scorul de 6-6, noi am primit două cartonașe galbene, Niță și Zainea, iar gazdele au reușit un eseu transformat, în minutul 75. În minutul 78 a venit eseul lui Grigoraș, iar în minutul 79 Trandafir a reușit punctele victoriei. Am avut și două accidentări ceva mai serioase: Marius Prodan s-a dat cap în cap cu un adversar și au ajuns amândoi la spital. Prodan e bine acum, are capul bandajat, dar peste două săptămâni poate să joace din nou. Tot peste două săptămâni va reveni și Ciubotariu, care a suferit o disjuncție la umărul stâng în urma unui placaj”, a relatat antrenorul principal Cristian Husea. Au evoluat pentru CS Năvodari (antrenori Cristian Husea și Cornel Suciu): Apetroae, Barbu, Istrate - M. Croitoru, Burlacu - Niţă, Ogea, Bejan - Fl. Croitoriu, Trandafir - Ciubotariu, M. Pîrvu, Gheară, Grigoraș - Perju (au mai intrat: M. Prodan, Zainea, Tarcan, Porumb).

Alte rezultate: CSM Under 23 București - CSUAV Arad 76-3; RC Bârlad - Știința Petroșani 44-0; RC Stejarul Buzău - CSM Bucovina Suceava 24-18. Meciul Steaua Under 23 București - RCM Galați a fost amânat. În clasament conduc RC Bârlad și CS Năvodari, cu câte 11 puncte fiecare, urmate de CSM Bucovina Suceava 10p și de RCM Galați 9p. Rezultatele înregistrate de CSM U-23 și Steaua U-23 nu contează în clasament.