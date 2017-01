În etapa a 12-a a Ligii Judeţene de fotbal, candidatele la promovare sînt favorite

Cu o etapă înaintea terminării turului, fruntaşele celor două serii încearcă desprinderea decisivă din pluton. În Seria Nord, Cernavodă are forţa de a învinge la Horia, dar Siliştea, chiar în faţa unui adversar incomod (Săcele), nu vrea "să iasă din cărţi". În Sud, Portul II are o sarcină uşoară, acasă, cu Negru Vodă, însă urmăritoarele din Amzacea şi Oltina, deşi joacă în deplasare, au prima şansă la Deleni, respectiv Comana. Programul rundei a 12-a, de duminică, este următorul - SERIA NORD: CSO II Ovidiu - Viitorul Tîrguşor; Steaua Speranţei Siliştea - Voinţa Săcele; Viitorul Vulturu - Ulmetum Pantelimon; Dunaris Topalu - Gloria Seimeni; Sportul Tortomanu - Dacia Mircea Vodă; Voinţa Siminoc - Viitorul Fîntînele; Sport Club Horia - Axiopolis Cernavodă. Toate meciurile încep la ora 12.00, cu excepţia celui de la Ovidiu (12.30). Clasament: 1. Cernavodă 30p; 2. Siliştea 25p (un joc mai puţin); 3. Ovidiu II 21p... 12. Topalu 9p; 13. Pantelimon 4p; 14. Tîrguşor 3p. SERIA SUD: Voinţa Lipniţa - Viitorul II Cobadin (se joacă la Carvăn); Marmura Deleni - Luceafărul Amzacea (la Pietreni); Viitorul Mereni - AS Dumbrăveni (la Osmancea); AS Independenţa - Tropaeum Adamclisi; Avîntul Comana - Sport Prim Oltina; Portul II Constanţa - Recolta Negru Vodă; Farul II Tuzla - Fulgerul Chirnogeni. Toate meciurile încep la ora 12.00, cu excepţia celui de la Carvăn (ora 13.00). Clasament: 1. Portul II 27p; 2. Amzacea 24p (un joc mai puţin); 3. Oltina 24p... 12. Independenţa 8p; 13. Comana 6p; 14. Deleni 3p.