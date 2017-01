În faţa instanţei pentru violarea fiicei vitrege

A abuzat sexual de fiica sa vitregă, în vârstă de şapte ani, pe care a crescut-o de când era un bebeluş, iar acum va plăti pentru fapta sa. Esta cazul lui Gheorghe Panţuru, de 31 de ani, din localitatea constănţeană Mircea Vodă, care a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru viol. Procesul lui se va derula la Judecătoria Medgidia, care a decis ca bărbatul să rămână după gratii pentru încă 30 de zile. Conform procurorilor, cazul a ajuns în atenţia poliţiştilor la începutul acestei luni, în urma plângerii depuse la Poliţie de bunica fetei, care a reclamat că Panţuru a obligat-o pe nepoţica ei să întreţină relaţii sexuale orale cu el. Femeia a aflat întâmplător despre ororile la care a fost supusă micuţa chiar de tatăl ei vitreg. „Nenorocirea s-a întâmplat pe 26 martie. În aceeaşi zi am aflat şi eu totul. Fiica mea şi concubinul ei au plecat undeva şi i-au lăsat pe cei doi copii, fata de şapte ani şi băiatul de şase ani, la mine. Fetiţa a urcat în deal, s-a jucat, iar după un timp a venit la uşă şi m-a întrebat dacă ştiu ce i-a făcut tati. I-am răspuns că nu şi mi-a povestit că a legat-o de mâini, deasupra capului, apoi la ochi, a pus-o în genunchi şi că i-a dat cu aia pe la gură. Nu îmi venea să cred ce auzeam! Apoi a venit fratele ei, care mi-a spus că este adevărat şi că el a văzut toată scena în momentul în care a intrat în casă. Eu mai am un băiat, de 24 de ani, şi mi-a fost frică să îi spun ce mi-a povestit fetiţa, de teamă că va face ceva necugetat. Copila i-a zis, însă, şi lui. Exact când fiul meu se pregătea să plece spre casa lui Gheorghe Panţuru, a venit acasă fiică-mea şi mi-a spus că acesta a băut mult şi că a luat pastile ca să se sinucidă. Am mers la cuscrul meu să văd dacă el ştie ce s-a întâmplat, iar acesta mi-a spus că ar fi bine să trecem cu vederea, că a greşit, şi să ne înţelegem. Eu cred că aşa ceva nu este de ascuns! Am mers la Poliţie“, a povestit bunica fetei abuzate, Ileana Florea, în vârstă de 44 de ani.

ARESTAT PREVENTIV Spre deosebire de aceasta, mama copilei, Iuliana Monica Pintilie, de 30 de ani, este de partea concubinului ei, căruia i-a găsit şi o scuză pentru gestul comis. „În urmă cu două săptămâni, când se întorcea acasă a fost lovit de un tir. Eu cred că s-a lovit la cap, că altceva nu explică fapta. După accident, a început să vorbească noaptea în somn. I-am spus să meargă la spital, dar a refuzat. Eu o să fiu alături de el deoarece, pentru mine, a fost un om bun, chiar şi pentru copiii mei“, a declarat mama fetei abuzate. Iniţial, Gheorghe Panţuru a negat comiterea infracţiunii, apoi s-a răzgândit şi a recunoscut tot. El a fost arestat preventiv. Anchetatorii spun că nu este pentru prima dată când Panţuru încalcă legea. El a mai fost judecat pentru furt, după ce în 2009 a furat o vacă dintr-o fermă de la marginea localităţii, iar doi ani mai târziu, pentru înşelăciune, după ce a obţinut un împrumut cu acte false.