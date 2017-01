În faţa judecătorilor

Patru bărbaţi din localitatea constănţeană Dulceşti au fost deferiţi justiţiei pentru tâlhărie, iar dosarul a ajuns la Judecătoria Mangalia, care va începe cercetarea pe 24 octombrie. Ştefan Chiriţescu, zis Baghera, Valerică Chiriţescu, zis Zale, Dănuţ Gheorghe Chiriţescu, zis Sugaru şi Ismail Negip, zis Ceaplin, sunt acuzaţi că, pe 3 septembrie, au snopit în bătaie un paznic, care i-a prins la furat porumb pe un câmp aflat la marginea localităţii Dulceşti. Anchetatorii spun că cei suspecţi umpluseră deja câţiva saci când au fost zăriţi de un agent de pază angajat la o firmă din apropierea solei respective. Agentul s-a îndreptat spre cei patru indivizi, cu intenţia de a-i pune pe fugă, alături de el aflându-se şi cumnatul său. La vederea celor doi, suspecţii au tăbărât pe ei, lovindu-i cu pumnii şi cu picioarele şi doborându-i la pământ. Paznicul le-a povestit oamenilor legii că, în timp ce zăcea întins pe jos, sub ploaia de lovituri, în încercarea de a scăpa de atacatori, a scos un cuţit şi l-a înjunghiat în picior pe unul dintre agresori. După ce i-au snopit în bătaie pe cei doi bărbaţi, hoţii s-au făcut nevăzuţi. Paznicul şi cumnatul acestuia au fost transportaţi cu ambulanţele la Spitalul Municipal Mangalia. Acolo, anchetatorii l-au găsit pe Ştefan Chiriţescu, suspectul rănit de agentul de pază în timpul încăierării. El a susţinut că nu a făcut nimic altceva decât să se apere: „Paznicul s-a repezit către mine cu acel cuţit şi eu am reacţionat, aşa cum era normal. Nu am vrut să dau în el. Dar până la urmă l-am lovit. Luam şi eu porumb de acolo. Nu furam”, a declarat bărbatul. Complicii lui au fost depistaţi ulterior, dar în arest au ajuns numai Ştefan Chiriţescu şi Dănuţ Gheorghe Chiriţescu, ceilalţi doi fiind judecaţi în libertate.