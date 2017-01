Pianistul Andrei Deleanu va susţine, pe data de 25 ianuarie, cu începere de la ora 19.00, la Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, primul său concert din acest an. Artistul este absolvent al Academiilor de muzicǎ din Cluj, Bucureşti şi Berlin şi a debutat ca solist în concerte simfonice în anul 1973, la Timişoara. De atunci şi pînă în prezent, pianistul a susţinut numeroase recitaluri de succes, atît în ţară, cît şi peste hotare, avînd un repertoriu variat: 30 de concerte, 25 de programe de recital şi 15 programe de muzicǎ de camerǎ. De asemenea, Andrei Deleanu a realizat integrala concertelor pentru pian de Beethoven (1993), Brahms (1998) şi Bach (2000). Într-un interviu acordat cotidianului „Telegraf”, pianistul a vorbit despre cariera sa artistică, dar şi despre proiectele sale din acest an.

Reporter: Cum a fost pentru dvs. anul 2007, din punct de vedere profesional?

Andrei Deleanu: Am susţinut concerte în ţară, dar şi în străinătate, în Statele Unite ale Americii, Italia. A fost un an mai variat în ceea ce priveşte concertele. Mă apropii de integrala sonatelor lui Joseph Haydn.

Rep.: Care sînt sacrificiile pe care le face un artist pentru o carieră de succes?

A.D.: Artistul este un iobag, nu este un om liber. Are asemănarea unui sportiv de performanţă, pentru că tot timpul trebuie să aibă o foarte bună condiţie fizică. Artistul trebuie să ştie din timp ce are de făcut şi nu are timp liber niciodată.

Rep.: De cîte ore de repetiţii este nevoie pentru susţinerea unui concert?

A.D.: Depinde de temperamentul fiecărui instrumentist în parte. Problema nu este cît stai la pian, pentru că noi, cei care cîntăm la acest instrument, putem repeta şi în minte, important este produsul final. Nu există weekend, aşa cum nu există pauze. În fiecare zi trebuie să repeţi, iar eu fac acest lucru de peste 40 de ani.

Rep.: Ce îi sfătuiţi pe tinerii care doresc o carieră în acest domeniu?

A.D.: Să se gîndească, în primul rînd, la ce se expun. Competiţia este asemenea brokerilor, dacă faci un pas greşit, tot ce ai făcut pînă atunci a fost în zadar. Nu ajunge să fii talentat, trebuie să ai o tehnică desăvîrşită. Este vorba de foarte multă muncă şi de o concurenţă acerbă.

Rep.: Cît de importante sînt concertele susţinute peste hotare?

A.D.: Aceste concerte sînt importante în măsura în care au un impact asupra carierei artistului şi la el în ţară. Important este să participi la concertele la care trebuie. Emoţiile sînt de altă natură, însă nu poţi să cînţi într-un fel în România şi altfel în Franţa. Talentul nu se exportă.

Rep: Care sînt proiectele dvs. pentru 2008?

A.D.: Vreau să termin integrala sonatelor de Joseph Haydn şi să reiau integrala concertelor lui Beethoven, în două sau trei concerte. De asemenea, voi participa la festivaluri internaţionale, în Italia, Statele Unite ale Americii, Franţa şi Spania.

Rep.: Doriţi să le transmiteţi un mesaj cititorilor cotidianului „Telegraf”?

A.D.: Să vină la concerte, pentru că ele au loc o singură dată, atunci, în seara respectivă, nu se mai repetă. Diferă doar programul.