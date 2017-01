In Flames revine în România

Cunoscuta trupă suedeză In Flames va concerta din nou în România, la Bucureşti, pe data de 1 octombrie. Evenimentul este inclus în turneul de promovare a albumului „Sounds of a Playground Fading”.

Biletele pentru show-ul de la Bucureşti se găsesc în magazinele Vodafone, Germanos, Orange, Domo, librăriile Humanitas, Cărtureşti sau online, pe eventim.ro. Accesul la concert se va face începând cu ora 19.00. Preţul biletelor este 75 lei, până pe 31 iulie, 85 lei până la concert şi 95 lei în ziua evenimentului.

După ce a plecat din Ceremonial Oath, chitaristul Jesper Stromblad a pus bazele proiectului In Flames, ca metodă de a-şi prezenta propriile creaţii. Muzica formaţiei este influenţată de Iron Maiden şi Black Sabbath. A lansat albumele „Subterranean” (1994) şi „The Trooper” (1995), înainte de a se muta la studioul Nuclear Blast Records. A urmat „Whoracle” (1997). La acel moment, trupa era constituită din Bjorn Gellotte (tobe), Anders Friden (voce), Peter Iwers (bas) şi David Svensson (tobe). În 1999, a lansat „Colony”, iar un an mai târziu, „Clayman”. Concertele susţinute în SUA, Japonia şi Europa au confirmat-o în rândul celor mai bune trupe de death metal. Primul album live, „The Tokyo Showdown”, a apărut în 2001. Producţia „Soundtrack to Your Escape” a reconfirmat valoarea trupei, cele mai cunoscute melodii fiind „The Quiet Place” şi „F(r)iend”.