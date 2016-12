În Franţa, pragul sărăciei începe sub 950 de euro lunar

Stabilitate financiară. Proporţia persoanelor care trăiau sub pragul de sărăcie în Franţa metropolitană, adică cu mai puţin de 950 de euro lunar, a rămas în general stabilă în 2008 pentru 13% din populaţie, a anunţat Institutul francez pentru Statistică. 7,836 milioane de persoane trăiau în 2008 sub pragul sărăciei, faţă de 8,035 milioane în 2007. Din acest total, jumătate aveau un nivel de viaţă inferior pragului de 773 euro lunar. Procentul persoanelor care trăiau sub pragul de sărăcie se ridica la 13,4 % în 2007. Uşoara sa scădere în 2008 se explică în special prin luarea în calcul a datelor fiscale pentru măsurarea resurselor. Odată ce acest efect a fost izolat, rata sărăciei poate fi considerată ca stabilă, indică Institutul francez pentru Statistică, care notează că proporţia persoanelor care trăiau sub pragul sărăciei s-a stabilizat de mai mulţi ani în jur de 13%. Pragul sărăciei monetare s-a fixat pentru 2008 la 949 euro lunar faţă de 910 în 2007.

Examen la Finanţe. Fondul Monetar Internaţional (FMI) a anunţat că va face obligatoriu un examen regulat al sănătăţii sistemului financiar din 25 de ţări, pe care până acum îl efectua foarte neregulat. Cea mai înaltă instanţă de decizie a FMI, Consiliul Administrativ, a votat pentru ca Programele de evaluare a sectorului financiar să devină obligatorii pentru ţările considerate cele mai importante pentru sistemul financiar mondial, la cel puţin fiecare cinci ani. Printre acestea sunt marile ţări dezvoltate, între care toate ţările membre ale Grupului celor Şapte State Puternic Industrializate, 12 ţări din Europa de Vest şi Australia, dar şi economii asiatice dezvoltate de curând, precum Coreea de Sud, Hong Kong şi Singapore, şi economii emergente, precum Brazilia, China, India, Mexic, Rusia şi Turcia.

Rapoartele au fost instituite după criza asiatică de la sfârşitul anilor 1990, cu scopul de a putea detecta dezechilibrele care ar creşte într-o ţară. Primele datează din 2001. Acestea erau redactate până în prezent pe bază de voluntariat. SUA, aflate la originea crizei financiare mondiale care a izbucnit în anul 2007, şi-au atras reproşul că nu s-au supus unuia dintre aceste rapoarte decât la sfârşitul anului 2009. Conducerea FMI propusese redactarea câte unui raport la fiecare trei ani.