„În general, profanii vor ceva mare, frumos şi ieftin”

Mihaela Bădescu vine la Târgul Naţional al Meşterilor Populari din staţiunea Mamaia, eveniment organizat de Muzeul de Artă Populară Constanţa, în perioada 19 - 23 august, de 12 ani. Icoanele miniaturale pe care artista le pictează pe lemn şi pietre semipreţioase plac atât românilor, cât şi turiştilor străini, dar cei dintâi nu sunt atât de generoşi când vine vorba de preţ, la fel ca iubitorii de artă de peste graniţe. De formaţie conductor arhitect, Mihaela Bădescu a aderat la Uniunea Artiştilor Plastici din România şi pictează încă din anii de şcoală, avându-l ca prim îndrumător pe marele duhovnic şi pictor bisericesc Sofian Boghiu.

Reporter (Rep.): Când v-aţi descoperit pasiunea pentru pictarea icoanelor?

Mihaela Bădescu (M. B.): Pictez încă din anii de şcoală. Mama mea l-a avut duhovnic pe părintele Sofian Boghiu şi dânsul, văzând că am talent la desen, m-a încurajat şi m-a îndrumat o vreme. De atunci am tot pictat. Am lucrat în arhitectură şi, în timpul comunismului, mai lucram câte o iconiţă pe sub mână sau o felicitare. Eram tineri şi vroiam să mai câştigăm un ban în plus. Din banii obţinuţi pe icoane ne-am tot cumpărat schiuri, clăpari. Astfel că, pe lângă leafa care era destul de mică, mai veneau şi banii din icoane, care erau neimpozabili.

Rep.: Cu ce vă prezentaţi la această ediţie a târgului?

M. B.: Vin aici de când s-a înfiinţat târgul, în urmă cu 12 ani, iar din 1999 aduc la malul mării icoane pictate pe tot felul de pietre semipreţioase - cristale de cuarţ, ametist sau agate - ceea ce pare o noutate. Însă, pictura pe piatră se practică încă din antichitate şi din primii ani de creştinism. Folosesc aceeaşi tehnică ca şi la icoana pe lemn şi îmi plac, în mod deosebit, culorile calde.

Rep.: Ce impact au icoanele dvs. la public?

M. B.: Icoanele sunt căutate. Eu lucrez destul de îngrijit şi, în plus, nu lucrez bizantin, ci neo-bizantin. Acum este o invazie pe piaţă de şcoală bizantină preluată de la greci.

Rep.: Sunt mai interesaţi turiştii străini de arta religioasă tradiţională decât românii?

M. B.: Şi românii şi creştinii cunoscători de artă sunt interesaţi de icoanele pe care le pictez şi le cumpără. În general, profanii vor ceva mare, frumos şi ieftin, dar cunoscătorul de artă ştie ce să aleagă. Sunt şi la noi oameni care au putere de cumpărare, dar ciudat e că nemţii, care sunt protestanţi, cumpără, francezilor li se pare scump, dar totuşi cumpără, la fel ca şi italienii, spaniolii şi chiar chinezii.