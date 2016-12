În goana după gogonele

Toamna se numără nu doar bobocii, ci şi borcanele de zacuscă, murături, dulceţuri din cămările gospodinelor. În pieţele constănţene este forfotă mare. Gospodinele au început să se pregătească pentru iarnă. La mare căutare în această perioadă sunt castraveţii, gogoşarii, conopida, varza, dar şi vinetele. Chiar dacă cumpărarea proviziilor îi cam lasă cu buzunarul gol pe constănţeni, oamenii spun că trebuie să facă un efort şi să achiziţioneze necesarul pentru iarnă. „Am început să fac provizii pentru iarnă încă din luna iunie, când am făcut gem şi compot. Apoi am făcut suc de roşii şi am pus castraveţi la oţet. Acum vreau să cumpăr gogoşari, gogonele şi pepeni, pentru a le pune la murat. Nu pun în cantităţi foarte mari, puţin pentru mine şi restul le dau copiilor”, a declarat o gospodină, Lenuţa Muşat. În ceea ce priveşte preţurile legumelor şi fructelor, femeia a precizat că sunt cam piperate, însă, faţă de supermarketuri, tarifele sunt mult mai mici. „Mi se par cam mari preţurile, ţinând seama că sunt pensionară şi am pensie de mizerie. Însă, dacă mă gândesc la efortul agricultorilor care plantează legumele şi ajung cu ele în piaţă, pot spune că preţurile sunt bune”, a spus Muşat. O altă gospodină care a intrat în febra cumpărăturilor pentru iarnă, Ilinca Dumitraşcu, spune că de ceva timp vine în piaţă pentru a studia preţurile legumelor şi fructelor. „Preţurile mi se par în regulă pentru această perioadă. Nu vreau să-mi cumpăr decât castraveţi şi gogoşari, pentru a-i pune la oţet. Probabil că, în zilele următoare, voi veni din nou pentru a cumpăra varză pentru murat”, a spus femeia.

VÂNZAREA MERGE PROST Aflaţi pe partea cealaltă a tarabelor, comercianţii care stau cu acestea pline şi încearcă să aranjeze cât mai frumos legumele, pentru a atrage clienţii, spun că oamenii nu mai cumpără decât în cantităţi mici. „Merge prost, pentru că nu are lumea bani. Oamenii cumpără cel mult cinci kilograme de legume. E greu. Preţurile nu sunt mari, la cât muncim. De cele mai multe ori, nici pe profit nu ajungem, dacă stăm să calculăm cheltuielile din timpul anului”, a spus un producător agricol din Săcele. Nea Costache Ioniţă vinde în Piaţa Griviţei şi are de toate: roşii, vinete, dovlecei, pepeni, struguri, ardei graşi. La fel ca şi vecinul lui de tarabă, se plânge că nu face vânzări mari, ca-n anii trecuţi. „Nu mai cumpără lumea cu sacii, chiar dacă e sezonul murăturilor. Se cumpără, nu zic nu, dar mult mai puţin”, spune producătorul agricol. Preţurile produselor agricole de pe piaţă au început să crească în ultimele două săptămâni. Castraveţii pot fi achiziţionaţi la un preţ cu o valoare cuprinsă între 4 lei şi 5 lei, în timp ce gogoşarii costă 4 lei şi 7 lei. De asemenea, gogonelele se găsesc pe pieţele din municipiul Constanţa cu preţuri între 3,5 şi 6,5 lei, iar gogoşarii kapia - la 5 lei. Un kilogram de conopidă costă cel mult 7 lei, iar cele mai ieftine produse sunt varza şi pepenele pentru murat, care pot fi cumpărate cu 1,5 - 2 lei per kilogram. Spre comparaţie, în hipermarketurile constănţene, preţurile legumelor şi fructelor sunt mai mari cu 1 - 2 lei. Dacă o familie ar dori să-şi umple cât de cât cămara şi să cumpere cel puţin câte 5 kg de gogonele, castraveţi, gogoşari şi 10 kg de varză, ar trebui să scoată din buzunare peste 100 de lei.

TÂRG SPECIALIZAT Persoanele interesate să-şi umple cămara pentru iarnă pot achiziţiona legume şi fructe direct de la producătorii agricoli aflaţi la Sărbătoarea Recoltei şi a Vinului Dobrogean, de la Pavilionul Expoziţional, eveniment ce se desfăşoară până pe 13 octombrie. La târgul organizat de Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa şi Consiliul Judeţean Tulcea participă producători agricoli din toată Dobrogea, cu o ofertă foarte bogată. Mai mult, gospodinele care nu au timp pot achiziţiona de aici zacuscă, dulceţuri şi murături gata preparate.