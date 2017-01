După ce s-a clasat pe locul al IV-lea la finala de la “Eurovision” din acest an, Mihai Trăistariu a primit din ce în ce mai multe oferte, atît din ţară, cît şi din străinătate. De curînd, artistul a revenit din Grecia, unde a susţinut două spectacole, fiecare avînd 20 de minute. Mihai a cîntat într-un restaurant numit de localnici “Buzuchia”, unde se susţin recitaluri live timp de nouă ore, de la ora 21.00 pînă la ora 5.00. “Mi-a plăcut această idee, se cîntă live, cu orchestra restaurantului, care învaţă piesele artiştilor. Eu am fost invitat special, acolo cîntă artişti din Grecia”, a mărturisit Mihai Trăistariu. Recitalul artistului român a fost foarte apreciat de greci, aceştia invitîndu-l pe Mihai să susţină recitaluri timp de două luni, seară de seară, în această locaţie. “Voi fi acolo în lunile ianuarie şi februarie, cînd în România nu sînt prea multe concerte. Voi cînta cinci zile pe săptămînă. Voi locui la hotel, voi avea masa asigurată, chiar şi un avion cu care voi putea veni acasă, în week-end-uri, cînd mi se va face dor de România. Nu mă miră invitaţia grecilor de a cînta timp de două luni, în fiecare seară, cred că în Grecia am mai mult succes decît în România”, a mai spus Mihai. Artistul nu este apreciat numai în Grecia, ci şi în alte state ale lumii, avînd de susţinut recitaluri, în următoarea perioadă, şi în Bulgaria, Malta, Macedonia şi Israel. Deocamdată, Mihai nu este sigur dacă va accepta invitaţia de a cînta în Israel, fiindu-i teamă de situaţia tensionată de acolo. În curînd, Mihai va lansa un nou single, intitulat “Dimi si or no”, care speră să fie cel puţin la fel de apreciat ca mega-hitul “Tornero”. “Consider că acest nou single este mai bun decît < Tornero >. Este o piesă în limba engleză şi italiană, la fel ca < Tornero > şi sper să fie apreciată”, a concluzionat Mihai Trăistariu.