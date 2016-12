În greva foamei, nemulţumit de vânzarea sediilor imprimeriilor

09:49:19 / 24 Martie 2015

mare hot

Intr-adevar asa este -am dosar la primaria capitalei de 20 de ani ,initial s-a facut pierdut dosarul.zeci de hartii catre primarie.Iorgovan si cu Ilie Bogdan cereau 50 % din despagubiroi-cica asta este cutuma.Nici azi nu am reusit nimic -pentru ca nu am dat spaga -probabil ca Ilie Bogdan a copiat dosarele si deja ne-a luat si despagubiriel-inteleg ca copia dosare !!!!!Oprescu este tot un spagar ca si ei ,nu mai stim ce sa facem.de fiecare data scrie pe site dosar solutionat ??????Dar nu este asa .De cate ori intreb mi se spune ca este la comisie-de ani de zile????DNA de ce nu intrati in primaria Capitalei?