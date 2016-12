În Horia va exista o bază sportivă modernă

Poate că la sate nu se face cine ştie ce performanţă în sport. Poate că la sate există multe alte proiecte prioritare pentru care nu există fonduri suficiente, astfel că nu mai poate fi vorba despre amenajarea de terenuri sportive. Totuşi, nu trebuie să uităm că multe personalităţi din lumea sportului, care ne-au reprezentat peste tot în lume, au pornit din mediul rural, cu „bătutul mingii pe maidan”. În plus, nu puţine sunt cluburile sportive „de la ţară” care au făcut figură frumoasă în competiţiile de anvergură. Cu toate acestea, în mediul rural nu prea există spaţii sportive, iar echipele locale sunt nevoite să îşi desfăşoare antrenamentele în spaţii improvizate. Comuna Horia se confruntă cu o situaţie asemănătoare. Chiar dacă în localitate activează o asociaţie sportivă care a obţinut numeroase premii în competiţiile de fotbal, handbal şi oină, sportivii se antrenează în sala de sport a şcolii, prea mică şi insuficient dotată, sau pe terenul de sport, care nu are toate condiţiile. De aceea, administraţia locală are în vedere construirea unei baze sportive în localitate. Baza va cuprinde terenul de sport, care va fi renovat şi dotat corespunzător, piste de atletism şi săli de pregătire. Bineînţeles, baza va fi racordată la toate reţelele de utilităţi şi va dispune de grupuri sanitare, duşuri şi vestiare, conform standardelor. „Baza sportivă pe care vrem să o facem va fi, în general, pentru toţi doritorii de sport, dar acolo se vor antrena sportivii de la AS Spicul”, a declarat primarul comunei, Gigel Sava.