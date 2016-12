În iaurturile cu fructe, nici pomeneală de... fructe!

Nu este pentru prima dată când specialiști ai Protecției Consumatorilor, fie din cadrul unor asociații, fie din cadrul autorității, demonstrează că mențiunile de pe unele etichete ale unor produse alimentare sunt înșelătoare. Asociația Pro Consumatori (APC) vine cu noi informații ce au ca scop atenționarea consumatorilor în acest sens. De această dată, reprezentanți ai asociației au achiziționat 61 de tipuri de iaurt cu adaosuri din marile structuri comerciale (hipermarketuri/supermarketuri), cu gramajul cuprins între 100 g și 320 g, în vederea realizării unui studiu privind calitatea produsului. Studiul a fost efectuat de către o echipă de experți a APC, coordonată de către președintele asociației, conf. univ. dr. Costel Stanciu. La ce concluzie s-a ajuns? ”Niciunul dintre produsele analizate nu respectă rețeta tradițională a iaurtului cu adaosuri (iaurt, bucăți de fructe/miere de albine/alte ingrediente naturale)”, atrage atenția APC. Astfel, cantitatea de zaharuri per unitatea de vânzare variază între 7 și 55,2 grame, adică între o linguriță și jumătate și până la 11 cu zahăr. De asemenea, potrivit APC, la 61% dintre iaurturile analizate s-au folosit arome sintetice, la 29% s-a folosit amidon, la 28% s-a utilizat un preparat de fructe, care este, de fapt, un amestec de sucuri de fructe și legume (morcov negru, sfecla roșie), la 24% s-a folosit concentrat de morcov negru, iar la 17% - sfeclă roșie. ”Prin intermediul acestui studiu tragem un semnal de alarmă asupra pericolelor pe care zahărul adăugat în alimentele destinate copiilor îl are asupra sănătății acestora. Una dintre cele mai controversate teme de discuție din ultima vreme este obezitatea la copii. Dacă până acum doar americanii erau ”acuzați” de obezitate, în prezent problema a început să se manifeste și în rândul europenilor și, din păcate, afectează din ce în ce mai mulți copii. La sfârșitul lui 2015, în Europa s-au înregistrat aproximativ 2,3 milioane de persoane cu vârsta de peste 15 ani supraponderale”, informează APC. Președintele APC, citat în comunicatul asociației, precizează că ”denumirile sub care sunt vândute sunt înșelătoare, induc impresia unor amestecuri formate din iaurt și bucăți de fructe”. ”Având în vedere atât cantitatea mare de zahăr conținută, cât și compoziția nespecifică, încărcată din punct de vedere chimic, nu recomandăm ca acest tip de produs să facă parte din alimentația copiilor. Consumul excesiv de zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății. Este mesajul pe care îl auzim de câțiva ani, însă foarte puțini dintre noi îl înțeleg, deoarece nu au cunoștințe elementare de nutriție”, a declarat președintele APC. Studiul privind calitatea iaurturilor cu adaosuri face parte din Campania Națională de Informare și Educare: ”Hrană sănătoasă - o investiție pe termen lung în sănătatea noastră”.