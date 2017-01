În Liga 1 se va juca luni, marți și miercuri

În urma decesului jucătorului Patrick Ekeng, Liga Profesionistă de Fotbal a decis amânarea în weekend a partidelor din etapa a 10-a a Ligii 1 la fotbal, care vor avea loc la începutul acestei săptămâni.

Programul întâlnirilor din play-off - luni, ora 20.30: Pandurii Tg. Jiu - Astra Giurgiu; marți, ora 20.30: ASA Tg. Mureș - FC Steaua București. Vineri seară s-a disputat primul meci al etapei: Dinamo București - FC Viitorul 3-3 (Gnohere 7, 49-pen., D. Rotariu 55 / R. Marin 10, Fl. Tănase 34-pen., Măţan 84-pen.).

Clasament play-off: 1. ASTRA (campioana României) 48p (golaveraj: 20-7), 2. FCSB 40p (14-7), 3. Pandurii 36p (10-7), 4. Dinamo 36p (12-15), 5. FC VIITORUL 29p (14-21), 6. ASA 22p (7-20). Astra şi FCSB vor evolua în preliminariile UEFA Champions League, iar Pandurii şi FC Viitorul vor juca în preliminariile UEFA Europa League.

În primul meci din etapa a 10-a a play-out-ului, disputat vineri seară, Petrolul Ploieşti, ocupanta ultimului loc, a învins-o pe CFR Cluj, scor 1-0 (Zoubir 24). Programul jocurilor din play-out - luni, ora 18.00: FC Voluntari - CSMS Iași, marți, ora 18.00: Concordia Chiajna - FC Botoșani; miercuri, ora 20.30: ACS Poli Timișoara - CS Universitatea Craiova.

Clasament play-out: 1. Craiova 32p (golaveraj: 11-7), 2. Iaşi 32p (7-5), 3. CFR 30p (18-6), 4. Botoşani 27p (17-15), 5. Concordia 24p (11-8), 6. Voluntari 22p (9-15), 7. ACS Poli 19p (7-19), 8. Petrolul 15p (6-11). Ocupanta primului loc din play-out va evolua în UEFA Europa League, cu excepția echipei CFR Cluj, care nu are dreptul de a juca în cupele europene. Formațiile clasate pe locurile 7 și 8 din play-out vor retrograda, iar echipa de pe locul 6 va susține un meci de baraj cu o echipă din Liga a 2-a. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

Și finala Cupei României-Timișoreana la fotbal, dintre Dinamo București și CFR Cluj, programată marți, 10 mai, a fost amânată şi se va desfăşura la 17 mai.