În Liga a V-a și Liga a VI-a se joacă sâmbătă

Duminică, în România sunt programate alegeri locale, motiv pentru care Asociația Județeană de Fotbal Constanța a decis să programeze cu o zi în devans etapele din weekend ale competițiilor pe care le organizează. În Liga a V-a, sâmbătă va avea loc etapa a 29-a, penultima a campionatului. Iată meciurile: Perla Murfatlar - Speranța Nisipari (ora 13.00); Viitorul Cobadin - Recolta Nicolae Bălcescu (ora 14.00); Castelanii Castelu - Dacia Mircea Vodă (ora 16.00; se joacă la Nisipari); Danubius Rasova - CS Năvodari (ora 17.00); Voința Săcele - Gloria Seimeni (ora 17.00); Viitorul Pecineaga - Gloria Albești (ora 18.00); Atletic 2 Mai - Voința Siminoc (ora 18.00). Partida CSȘ Medgidia - Litoral Corbu nu se dispută, pentru că echipa gazdă s-a retras din campionat. Clasament: 1. Năvodari 73p; 2. 2 Mai 67p; 3. Albești 60p; 4. Castelu 55p; 5. Nisipari 51p; 6. Siminoc 43p; 7. Corbu 42p; 8. Cobadin 39p; 9. Pecineaga 38p; 10. Săcele 35p; 11. Murfatlar 34p; 12. Seimeni 33p; 13. Mircea Vodă 30p; 14. Bălcescu 24p; 15. Rasova 23p; 16. Medgidia 2p. Miercuri a fost recuperată o restanță, Recolta Nicolae Bălcescu - Speranța Nisipari, contând pentru etapa a 24-a. Oaspeții au învins cu 8-1!

În Liga a V-a, cunoaștem deja echipele care și-au asigurat promovarea în Liga a IV-a: CS Năvodari și Atletic 2 Mai. Formațiile de pe locurile 3 și 4 (Gloria Albești plus una dintre Castelanii Castelu și Speranța Nisipari) vor juca baraj de promovare cu Victoria Techirghiol și Știința Poarta Albă. Formațiile de pe locurile 15 (Recolta Nicolae Bălcescu sau Danubius Rasova) și 16 (CSȘ Medgidia) vor retrograda direct în Liga a VI-a; echipele de pe locurile 13 și 14 vor susține baraj cu locurile 2 din cele două serii ale Ligii a VI-a (Dunărea Ciobanu din Seria Nord plus una dintre Oltina, Agigea și Mereni).

Tot sâmbătă se joacă și în Liga a VI-a la fotbal. Seria Nord programează etapa a 22-a, ultima din acest campionat. Iată partidele: Spicul Horia - Pescărușul Gârliciu (ora 11.00); Dunaris Topalu - Voința Cochirleni (ora 14.00); Înfrățirea Cogealac - Steaua Speranței Siliștea (ora 14.30); Viitorul Cuza Vodă - Dunărea Ciobanu (ora 15.00); Ulmetum Pantelimon - Pescarul Ghindărești (ora 17.00; se joacă la Siliștea); Sportul Tortoman - Viitorul Târgușor (ora 18.00). Clasament Seria Nord: 1. Târgușor 51p/20j; 2. Ciobanu 47p; 3. Cochirleni 39p; 4. Siliștea 35p/20j; 5. Tortoman 31p/20j (golaveraj 68-57); 6. Cuza Vodă 31p (51-56); 7. Gârliciu 30p; 8. Topalu 23p/20j; 9. Pantelimon 22p/20j; 10. Ghindărești 20p/20j; 11. Cogealac 16p; 12. Horia 12p.

În Seria Sud, care cuprinde 14 echipe, urmează etapa a 25-a, penultima a campionatului. Iată jocurile: Viitorul II Cobadin - Olimpia Constanța (ora 11.00); Fulgerul Chirnogeni - Trophaeum Adamclisi (ora 14.00); CS II Agigea - Viitorul Mereni (ora 14.00); Marmura Deleni - Inter Ion Corvin (ora 14.00; se joacă la Viile); Sport Prim Oltina - AS Ciocârlia (ora 14.30); AS Bărăganu - Luceafărul Amzacea (ora 17.00; se joacă la Lanurile); AS Carvăn - AS Independența (ora 18.00). Clasament Seria Sud: 1. Oltina 59p; 2. Agigea II 57p; 3. Mereni 54p; 4. Ion Corvin 46p; 5. Chirnogeni 37p; 6. Carvăn 36p/23j; 7. Amzacea 33p/23j; 8. Olimpia 32p/23j; 9. Ciocârlia 30p/23j; 10. Independența 28p; 11. Adamclisi 23p; 12. Cobadin 16p; 13. Bărăganu 14p; 14. Deleni 13p.

Din Seria Nord, Viitorul Târgușor a promovat în Liga a V-a, iar Dunărea Ciobanu va juca baraj. În Seria Sud, lider este Sport Prim Oltina, urmată de CS II Agigea și Viitorul Mereni, care în această penultimă etapă se vor întâlni pe terenul primeia.

