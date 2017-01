În Liga Campionilor, deținătoarea trofeului va vizita Bulgaria!

Tragerea la sorți pentru grupele UEFA Champions League, desfășurată ieri, la Monaco, a trimis campioana Europei la sud de Dunăre, la Sofia, unda va juca în compania echipei care a eliminat pe Steaua - Ludogorets Razgrad! Campioana Bulgariei a nimerit într-o grupă foarte dificilă, în care este greu de crezut că va obține vreun punct, dar va avea o rețetă financiară extraordinară la meciul cu Real Madrid! Grupa morții este E, unde au nimerit campioanele Germaniei, Angliei și Rusiei, iar o echipă precum AS Roma pleacă abia cu a patra șansă aici! Cele mai ușoare grupe le au Atletico Madrid și Chelsea, în timp ce grupele C și H sunt cele mai echilibrate.

Iată componența celor opt grupe ale UCL - GRUPA A: Atletico Madrid, Juventus Torino, Olympiacos Pireu, Malmo FF; GRUPA B: Real Madrid, FC Basel, FC Liverpool, Ludogorets Razgrad; GRUPA C: Benfica Lisabona, Zenit St. Petersburg, Bayer Leverkusen, AS Monaco; GRUPA D: Arsenal Londra, Borussia Dortmund, Galatasaray Istanbul, RSC Anderlecht Bruxelles; GRUPA E: Bayern Munchen, Manchester City, CSKA Moscova, AS Roma; GRUPA F: FC Barcelona, PSG, Ajax Amsterdam, APOEL Nicosia; GRUPA G: Chelsea Londra, Schalke '04 Gelsenkirchen, Sporting Lisabona, NK Maribor; GRUPA H: FC Porto, Shakhtar Donetsk, Athletic Bilbao, BATE Borisov.

Meciurile din faza grupelor UCL sunt programate în perioada 16 septembrie - 10 decembrie.