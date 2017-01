În Liga Judeţeană de fotbal, surprize şi... multe goluri

Duminică, în Seria Nord a Ligii Judeţene de fotbal s-a consemnat un rezultat surpriză la Siliştea: gazdele n-au putut trece de ambiţioasa echipă din Săcele! La fel s-a întîmplat şi în Sud, unde Amzacea s-a împiedicat de "buturuga mică" numită Marmura Deleni. În rest, goluri multe şi meciuri echilibrate, dar şi cîteva disproporţionate (la Ovidiu, Siminoc şi Constanţa), în penultima etapă a turului acestei ediţii.

Rezultatele etapei a 12-a - SERIA NORD: CSO II Ovidiu - Viitorul Tîrguşor 10-1 (Dulan 7, 25, 60, I. Iancu 8, 80, 82, Meiroşu 15, 20, 24, C. Oprea 31/ R. Dragu 71); Steaua Speranţei Siliştea - Voinţa Săcele 3-3 (L. Calcan 24, G. Munteanu 30, Trestianu 34/ G. Paris 20, V. Ţăranu 57, Bîscă 76); Viitorul Vulturu - Ulmetum Pantelimon 3-0 (I. Dobre 67, 82, C. Dobre 90); Dunaris Topalu - Gloria Seimeni 2-6 (G. Ion 59, Luţă 80/ V. Rusu 21, 28, 55, I. Coman 69, 77, 88); Sportul Tortomanu - Dacia Mircea Vodă 4-2 (Iridon 2, Mărgean 29, Mîrţ 83, Megulete 84/ A. Georgescu 85, Ciocotoi 90); Voinţa Siminoc - Viitorul Fîntînele 9-0 (Ţîrcomnicu 10, Fl. Olteanu 12, Cr. Lungu 16, 20, C. Cojocaru 18, 38, Jipa 40, Fl. Ştefan 78, 82); Sport Club Horia - Axiopolis Cernavodă 1-6 (Nedelcu 73/ Blaj 45, Oană 69, 74, 75, Cujbă 84, R. Rizea 87). Clasament: 1. Cernavodă 33p; 2. Siliştea 26p; 3. Ovidiu II 24p; 4. Tortomanu 22p; 5. Seimeni 22p; 6. Săcele 19p; 7. Siminoc 19p; 8. Mircea Vodă 19p; 9. Vulturu 18p; 10. Horia 13p; 11. Fîntînele 10p; 12. Topalu 9p; 13. Pantelimon 4p; 14. Tîrguşor 3p.

SERIA SUD: Voinţa Lipniţa - Viitorul II Cobadin 5-6 (Ivaşcu 12, 32, 49, D. Filip 69, Ologu 85/ Ardalău 6, 47, 53, M. Gîscă 14, 87, P. Gîscă 71); Marmura Deleni - Luceafărul Amzacea 3-3 (Stoian 48, Gîlcă 58, Busuioc 78/ Oancea 15, I. Cristea 18, Sofronie 86); Viitorul Mereni - AS Dumbrăveni 1-2 (Gh. Ciobanu 57/ Spătaru 2, 77); AS Independenţa - Tropaeum Adamclisi 4-2 (Găitan 37, Arnăutu 60, 65, I. Geană 79/ Firică 70, 81); Avîntul Comana - Sport Prim Oltina 1-3 (Gabor 49/ M. Ioniţă 13, 72, Stoenică 27); Portul II Constanţa - Recolta Negru Vodă 8-0 (Rîmeşovschi 4, Buzea 12, Dimcea 32, Rotaru 40, 75, 80, 90, Cărbunaru 56); Farul II Tuzla - Fulgerul Chirnogeni 1-1 (V. Aldea 31/ I. Săndulescu 72). Clasament: 1. Portul II 30p; 2. Oltina 27p; 3. Amzacea 25p; 4. Tuzla 21p; 5. Dumbrăveni 19p; 6. Mereni 19p; 7. Cobadin 18p; 8. Chirnogeni 18p; 9. Negru Vodă 15p; 10. Lipniţa 13p; 11. Independenţa 11p; 12. Adamclisi 9p; 13. Comana 6p; 14. Deleni 4p.

Etapa a 13-a, ultima din tur, este programată duminică, 19 noiembrie.