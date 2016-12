În loc să bage bani în soluții concrete, ministrul Justiției investește în studii!

Inițiativă made in România! În loc să investească bani pentru a rezolva problemele concrete ale Justiției, pentru a soluționa criza cronică de personal din sistem, pentru a scurta durata proceselor și așa mai departe, ministrul Justiției, Raluca Prună, vrea să bage fonduri europene într-un studiu care să-i arate nu ce e de făcut concret, pentru a putea contura un plan coerent de acțiune pentru viitor, ci de ce a scăzut încrederea populației în Justiție. Raluca Prună a mers în ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cu această idee de care pare chiar mulțumită. "Am propus în ședința CSM la care am participat să utilizăm fonduri europene pentru a face un studiu, să vedem ce anume a condus la această situație. Aș vrea să insist asupra faptului că se vorbește despre încrederea în Justiție. Când spui Justiție poți să spui multe lucruri: poți să spui procurori, poți să spui judecători (...). Atât cât înțeleg eu eurobarometrele, când spui Justiție, nu spui DNA. Or, mie mi se pare că e un argument eronat de a spune că încrederea în DNA a scăzut de la 48% la 35%. Nu, încrederea în tot ceea ce înseamnă Justiție: parchete, instanțe judecătorești, judecători", a declarat Raluca Prună, potrivit Agerpres, într-o emisiune difuzată duminică de postul Digi 24.

Raluca Prună a spus că este vorba despre "cea mai mare scădere", înregistrată din punct de vedere procentual, în comparație cu celelalte instituții ale statului. Pe de altă parte, aceasta a atras atenția asupra faptului că încrederea în partide și Parlament se află în jurul valorii de 4 - 5%. "Cred că, în general, ar trebui să ne preocupe acest lucru: că autoritatea statului este în percepția cetățenilor cu procente atât de mici de încredere", a afirmat Prună. Aceasta nu a ezitat să intre în sfera concretă a exemplelor."Vă dau un exemplu foarte banal și trivial. Dacă eu am un dosar și mă duc și depun o cerere și mi se dă un termen peste 12 luni, probabil că încrederea mea în Justiție va fi de natură să scadă. Și dacă voi fi eu în acel sample (n.r. - eșantion) voi spune că nu am încredere în Justiție", a adăugat ea.