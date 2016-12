În loc să ne trateze sau să ne salveze viețile, ne spun... ”Adio”!

Exodul cadrelor medicale din România este de neoprit și s-ar părea că situația continuă să fie alarmantă. Peste 2.000 de cadre medico-sanitare, dintre care 1.100 de medici şi 1.057 de asistenţi medicali, au ridicat, în primul semestru din 2015, certificatele de recunoaștere a pregătirii efectuate în România, pe baza cărora pot să lucreze în spitale din alte țări din UE, potrivit Ministerului Sănătăţii (MS). ”Este vorba despre certificatele necesare recunoaşterii titlurilor româneşti în profesiile de medic, medic dentist, asistent medical generalist şi moaşă”, a explicat purtătorul de cuvânt al MS, Oana Grigore. Reprezentantul MS a subliniat că nu se poate vorbi de un trend ascendent sau descendent, înregistrându-se o constanță a numărului cererilor privind certificatele necesare recunoaşterii titlurilor româneşti în profesiile de medic, medic dentist, asistent medical generalist şi moaşă. Reamintim că fostul preşedinte al Colegiului Medicilor din România, prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, anunța că, din 1989 şi până în prezent, au plecat să lucreze în alte țări 24.000 de medici. ”Prin migraţia medicilor din 1989 şi până acum, 18.000 fiind de când am intrat în UE, România a pierdut 3,5 miliarde de euro numai cu cheltuielile strict educaţionale - înţelegând aici şcoala primară, liceul, facultatea şi rezidenţiatul. Am ridicat problema asta inclusiv la comisarii europeni, cei doi pe care i-am prins pe mandatul meu”, declara, la începutul anului, șeful CMR. Și alte state s-au confruntat cu problema noastră. ”Polonia a avut o astfel de problemă, dar a rezolvat-o în trei ani şi uitaţi-vă că migraţia medicilor polonezi e foarte redusă. Au luat măsuri inter-ministeriale în aşa fel încât acum Polonia are o migraţie normală, de 1 - 1,5% din medici”, explica profesorul. La noi în țară, multe dintre unitățile sanitare importante, spitale, policlinici, au rămas fără medici și aistenți medicali, văzându-se în situația de trage chiar obloanele. Grav este că viața bolnavilor este astfel pusă în pericol. Nu cu mult timp în urmă, Spitalul Municipal Medgidia s-a văzut nevoit să închidă Maternitatea, singurul medic rămas intrând în concediu de odihnă, așa că toate cazurile au fost direcționate către Maternitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” din Constanța, presiunea pe unitate fiind extrem de mare. Exodul ar putea fi stopat dacă, într-adevăr, promisiunea ministrului Sănătății, Nicolae Bănicioiu, de triplare a lefurilor până la finele lui 2016, se adeverește.