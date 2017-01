În loc să se joace, vor lupta pentru medalii olimpice!

La Jocurile Olimpice participă cei mai valoroşi sportivi din lume, iar aceştia sînt, evident, seniori, doar puţini juniori, cei de excepţie, reuşind să obţină calificarea pentru cea mai importantă competiţie de pe Mapamond. Cu toate acestea, există şi excepţii, în primul rînd acele sporturi în care apogeul performanţei se atinge înaintea împlinirii vîrstei de 18 ani. Este cazul gimnasticii, unde senioratul începe la 16 ani, al săriturilor în apă, unde sportivii pot ajunge cei mai buni din lume încă de la 14 ani, şi chiar al înotului, unde au existat copii-minune care au înregistrat timpi de excepţie pe la 15-16 ani. Nici Jocurile Olimpice de la Beijing nu vor face excepţie, ba chiar cotidianul german “Bild” le-a numit “Olimpiada copiilor”, din cauza vîrstelor fragede la care sportivii sînt aruncaţi în lupta pentru medalii! Cei mai tineri sportivi participanţi la întrecerile olimpice din 2008 sînt o fetiţă de 12 ani din Camerun şi un băiat de 13 ani din Seychelles, ambii înotători. „Ei ar trebui să se joace cu păpuşile sau cu maşinuţele. În loc de asta, luptă pentru aur, argint şi bronz la Jocurile Olimpice şi duc, pe umerii lor mici, speranţele ţărilor pe care le reprezintă. Bine aţi venit la Jocurile Copiilor de la Beijing!”, scrie “Bild” în articolul intitulat chiar “Olimpiada Copiilor”. Înotătoarea cameruneză Joyce Guedia Mouafo are 12 ani şi va lua startul în proba de 50 m liber, aceeaşi în care va concura, la numai 13 ani, Dwayne Didon, din Insulele Seychelles. La sărituri în apă sînt chiar mai mulţi copii: britanicul Tom Daley, pretendent la o medalie, are 14 ani, chinezoaica Xin Wang, de 15 ani, are 1,37 m înălţime şi cîntăreşte numai 28 kg, iar compatrioata acesteia, Chen Ruolin, de 14 ani, are cu două kilograme mai mult, la o înălţime de 1,36 m.

“Bild” îl citează pe antrenorul german de sărituri în apă, Lutz Buschkow, care avertizează că practicarea acestui sport la cel mai înalt nivel, la o vîrstă atît de fragedă, poate fi foarte periculoasă. „Cînd un sportiv sare de la o platformă situată la 10 m înălţime el poate atinge şi 60 km la oră la contactul cu apa. Un sportiv foarte tînăr nu este suficient de bine pregătit din punct de vedere tehnic, de aceea riscul unor accidente grave este mult mai mare. Poţi rămîne paralizat pe viaţă după o săritură greşit efectuată”, a spus Buschkow. Şi psihologii sînt îngrijoraţi de soarta acestor sportivi foarte tineri. „Copiii nu au încă mecanismele necesare pentru a face faţă eşecului. Ca să fie iubiţi de antrenori, copiii fac de multe ori lucruri care le dăunează. Un copil are nevoie de afecţiune, pe care ar trebui să o primească fără a fi condiţionaţi de obţinerea unei performanţe”, a explicat psihologul german Michael Thiel.

Potrivit Chartei Olimpice, în fiecare disciplină sportivă există o limită minimă de vîrstă la care sportivii pot fi înscrişi la JO. Există însă şi cazuri excepţionale, în care Comitetul Executiv al CIO poate decide înscrierea în concurs a unor sportivi care au sub limita de vîrstă. De exemplu, la nataţie sportivii trebuie să împlinească cel puţin 14 ani în anul desfăşurării competiţiei. Dar ţările care nu au decît un singur reprezentant în sportul respectiv pot ignora această regulă! Aşa a primit drept de participare sportiva cameruneză de numai 12 ani.