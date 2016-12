Gripa „porcină” s-a extins şi în Europa, unde 10 ţări sînt afectate. Autorităţile au luat o serie de măsuri. Astfel, Austria dispune de suficiente antivirale pentru a trata patru milioane de persoane, adică jumătate din populaţie, asigurînd capacitatea de producţie a unor vaccinuri profilactice pentru întreaga populaţie. Autorităţile din Bosnia le recomandă cetăţenilor să evite să călătorească în ţările unde s-au înregistrat cazuri. Federaţia Croato-Musulmană are 12.000 de cutii de Tamiflu şi alte antivirale, suficiente pentru a trata 3% din populaţia de circa două milioane de locuitori. Şi în Marea Britanie a fost lansată o campanie amplă de informare a publicului pentru a combate răspîndirea gripei porcine. Campania “Catch it, Bin it, Kill it!” (“Prinde-l, aruncă-l la coş, omoară-l”) îndeamnă populaţia să folosească batiste igienice atunci cînd strănută, apoi să le arunce şi să se spele pe mîini. Pliante care conţin informaţii despre noul virus H1N1 urmează să fie trimise la fiecare locuinţă din Marea Britanie începînd de astăzi. Guvernul îndeamnă populaţia să evite călătoriile în Mexic, iar activitatea consulatelor şi birourilor de emitere de vize din Mexico City a fost suspendată. Marea Britanie dispune de tratamente antivirale pentru 50% din populaţie. Şi autorităţile din Bulgaria recomandă populaţiei să renunţe la călătoriile în Mexic, Două scanere termice au fost instalate la aeroportul din Sofia. Vameşii verifică şi bagajele pasagerilor care provin din Mexic, Statele Unite, Canada sau Japonia pentru a se asigura că nu sînt importate produse din carne de porc. Măsuri similare au fost luate şi în Cehia, Danemarca, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Norvegia, Olanda, Portugalia, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Turcia, Turkey, Ucraina şi Ungaria.