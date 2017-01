În luptă cu cancerul

La 36 de ani, Anny Marie Roşu a început să lupte cu suferinţa. Nu s-a gîndit nici măcar o clipă că o durere de cap urma să anunţe o maladie cumplită: cancerul. În 2007 a mers la medic în speranţa că lucrurile se vor clarifica şi că problemele de sănătate se vor rezolva. I-au fost recomandate nenumărate investigaţii medicale de înaltă performanţă, în urma cărora se depistează o tumoră cerebrală în partea dreaptă, aceasta fiind şi operată. Tînăra nu a scăpat însă de chin. Durerile au persistat, astfel că a apelat din nou la ajutorul medicilor. În februarie 2008, specialiştii îi descoperă o altă tumoră cerebrală în partea stîngă şi este din nou operată. Rezultatele histopatologice urmau să anunţe o luptă lungă cu o cumplită boală. „Atunci am aflat că am un melanom malign în metastază. După cele două operaţii apare o a treia tumoră cerebrală, pentru care, în luna iulie 2008, am suferit o iradiere a întregului creier la 30 Gy-Telecobalt la Bucureşti”, povesteşte femeia, mama unui copil de 15 ani. În urma investigaţiilor, ea este trimisă şi acceptată la Clinica „Anadolu”, din Turcia, şi, în perioada mai 2008 - februarie 2009, urmează mai multe şedinţe de chimioterapie. Cît timp urmează tratamentul, tumorile craniene rămase stagnează, dar în urma unor puternice dureri abdominale sînt descoperite alte grave probleme. „Îmi este descoperită o altă tumoră”, spune femeia. Era vorba despre o „tumoră la jejun, cu infestare a nodulilor limfatici, în plus, şi o tumoră benignă la ovarul stîng”. Din nou, femeia este operată la Spitalul de Urgenţă Militar, din Constanţa. Nu a luat sfîrşit lupta cu cancerul. Durerile au persistat, aşa că ea pleacă la Clinica „Mediclin Ronert Janker”, din Germania - Bon. Pe 22 iunie 2009 a fost din nou operată. Operaţia a constat în rezecţia a două metastaze din intestinul subţire. „Pînă acum a mai suferit şase intervenţii chirurgicale la nivelul pielii, fiind diagnosticată cu metastaze ale pielii. După doi ani de cînd a fost descoperită boala şi după numeroasele intervenţii chirurgicale, în momentul de faţă, tumorile cerebrale au început să se modifice”, spune soţul femeii. Pentru ca Anny Marie să supravieţuiască, medicii i-au spus că are neapărată nevoie de un tratament cu radiaţii stereotactice, procedeu medical care se poate face numai în Germania. Valoarea acestuia este estimată la 20.000 euro, bani pe care familia nu mai are de unde-i lua, pînă în prezent cheltuind toată agoniseala. „Ne-am gîndit să vindem apartamentul, dar luăm pe el o nimica toată şi rămînem şi fără casă. Avem un copil care are nevoie de o locuinţă. Nu-l putem lăsa pe drumuri. Este foarte greu. Nu ştim ce să facem, de unde să luăm atîţia bani. Îi rugăm pe toţi care doresc să ne ajute să doneze în contul deschis de către soţul meu – la Banca BRD – RO59BRDE140SV25830714400 – pe numele Roşu Nicolae sau să ne contacteze telefonic, la telefonul 0727/700.361. Sperînd că puteţi înţelege stuaţia în care ne aflăm, apelez la dvs. cu speranţa că, împreună cu dvs., pot învinge această boală grea. Vă mulţumesc”, spune Anny Marie.