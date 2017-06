În M. Britanie, ca în România: vor să forţeze demisia premierului!

Nu că ar exista prea mulţi termeni de comparaţie între Marea Britanie şi România, dar... cel puţin în acest moment, scena politică britanică este în fierbere în încercarea de a forţa demisia premierului. Sigur, ei încă au Guvern...

Concret, unul dintre cei mai importanţi parlamentari al opoziției laburiste britanice, John McDonnell, a cerut ca un milion de persoane să iasă în stradă pentru a forța organizarea de noi alegeri care să ducă la înlăturarea premierului conservator Theresa May de la putere, a relatat joi cotidianul Daily Mirror, citat de Reuters. După zile întregi de agitație politică provocată de eșecul său la alegerile anticipate pe 8 iunie, Partidul Conservator, formațiunea politică a dnei May, poartă discuții cu micul partid protestant nord-irlandez DUP pentru a-și asigura sprijinul celor 10 membri ai săi în Camera Comunelor (650 de locuri) pentru adoptarea de legi. McDonnell, care ar ocupa postul de ministru de finanțe dacă Partidul Laburist ar ajunge la putere, a făcut apel la protestatari să iasă în stradă în sprijinul opoziției laburiste față de reducerile de cheltuieli și pentru exercitarea de presiuni în scopul organizării de noi alegeri, potrivit publicației. „Avem nevoie ca oamenii să facă tot ce trebuie pentru a fi siguri că vor avea loc alegeri anticipate cât mai repede posibil”, a declarat McDonnell, conform cotidianului, care adaugă că unele grupuri de stânga intenționează să organizeze pe 1 iulie un protest de masă pentru a pune presiune pe Theresa May. Adresându-se unor activiști sindicali, McDonnell a afirmat că sindicatul TUC (Trades Union Congress) ar trebui să mobilizeze oamenii pentru a ieși în stradă. „Cred că, dacă TUC lansează acest apel, atunci vrem ca un milion de oameni să iasă în stradă la Londra în două săptămâni”, a afirmat McDonnell, citat de Daily Mirror.

Liderul laburiștilor, Jeremy Corbyn, după câștigarea mai multor mandate decât se estimase la alegerile din 8 iunie, a făcut cunoscut că vrea înlăturarea de la putere a premierului conservator Theresa May.