În Malaezia, al 300-lea start în Formula 1 pentru Jenson Button

Pilotul britanic Jenson Button (McLaren-Honda) va disputa la sfârșitul acestei săptămâni cea de-a 300-a cursă din cariera sa în Campionatul Mondial de Formula 1, cu ocazia Marelui Premiu al Malaeziei, programat duminică pe circuitul de la Sepang. „Niciodată nu am crezut că voi ajunge să disput atâtea curse. Când am debutat în Formula 1, în 2000, tatăl meu m-a întrebat dacă aș pilota până la 30 de ani și i-am spus că nu am de gând. Acum am 36 de ani și voi participa la cel de-al 300-lea meu Mare Premiu. Acest lucru te prinde, cu siguranță, și nu te lasă să te dedici altor lucruri”, a declarat Button cu ocazia unei conferințe de presă, în Malaezia.

Britanicul, campion mondial în anul 2009 cu echipa Brawn GP și actualul coechipier al spaniolului Fernando Alonso, va îndeplini rolul de ambasador al echipei McLaren începând din sezonul viitor, când va fi înlocuit cu pilotul belgian Stoffel Vandoorme. Doar alţi doi piloţi au atins cifra 300 în privința curselor de Formula 1 disputate, brazilianul Rubens Barichello (322, între 1993 și 2011) şi germanul Michael Schumacher (306, între 1991 și 2006, apoi 2006-2012). De acest prag se mai apropie Fernando Alonso, cu 267 de curse în perioada 2001-2016. Tot la acest Mare Premiu al Malaeziei, echipa Mercedes AMG Petronas are şansa de a egala recordul de 11 victorii consecutive deţinut de McLaren încă din 1988.

Circuitul de la Sepang (Malaezia) va găzdui duminică a 16-a etapă a sezonului 2016 din cadrul Campionatului Mondial de Formula 1. Nico Rosberg a câștigat toate cele trei curse de Formula 1 desfășurate după pauza de vară, iar în Singapore a obținut cea de-a 22-a victorie din carieră, prima în nocturnă, și a redevenit lider în clasamentul piloților. Practic, după pauza de vară, fiul fostului campion mondial Keke Rosberg a recuperat 27 de puncte. Lewis Hamilton se află pe locul al doilea, la opt puncte de german.

Citește și:

Victorios în Singapore, Rosberg a redevenit lider în ierarhia piloților

Nico Rosberg va pleca din pole position în Marele Premiu al statului Singapore

Felipe Massa se retrage din Formula 1 la finalul sezonului

Formula 1 a fost preluată de grupul american Liberty Media