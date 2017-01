In memoriam Beatles

Mai mulţi mari artişti ai scenei pop-rock, precum Oasis, The Killers, Travis şi Razorlight, vor reînregistra unul dintre cele mai celebre albume ale trupei Beatles, “Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band”, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la lansarea acestuia. Artiştii vor reînregistra cîntecele de pe acest album cu acelaşi echipament de studio utilizat pentru realizarea albumului original. Melodiile vor fi difuzate de postul de radio BBC pe 2 iunie, a doua zi după aniversarea albumului.

Lansat pe 1 iunie 1967, “Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band” este considerat unul dintre momentele emblematice ale istoriei muzicii rock, ce a influenţat considerabil numeroase alte trupe. Cu hituri devenite clasice, precum “Day in Life” sau “Lucy in the Sky with Diamonds”, “Sgt Pepper's” a fost ales cel mai bun album al tuturor timpurilor, în urma unui sondaj realizat anul trecut de postul de radio BBC.