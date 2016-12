Pianista Anca Păduraru va susţine, astăzi, de la ora 18.00, la Muzeul de Artă, un recital „In memoriam Johnny Răducanu”. Evenimentul este organizat sub egida Uniunii de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România şi a Centrului Cultural Judeţean „Teodor T. Burada”, sub titulatura „Legacy for Jazz”. Intrarea la acest eveniment care omagiază personalitatea maestrului Johnny Răducanu este liberă.

Anca Păduraru a urmat cursurile Liceului de Muzică din Bacău şi este absolventă a Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, la clasa prof. dr. Delia Pavlovici. Artista, cu o bogată activitate concertistică, este laureata unor importante concursuri naţionale şi internaţionale.

Johnny Răducanu, supranumit Mister Jazz of România, s-a stins din viaţă pe 19 septembrie 2011, în locuinţa sa din Bucureşti. Pe 1 decembrie, jazzmanul a cărui recunoaştere a depăşit graniţele naţionale ar fi împlinit 81 de ani.