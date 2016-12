In memoriam Nichita Stănescu

09:16:58 / 31 Martie 2014

poezie

Felicitari Mirela Stanga pentru articol.Putini isi mai amintesc de poetul Nichita Stanescu.El a fost "o stare"de simtire si gandire in anii70 -80.A influentat generatia poetilor optzecisti,toata studentia mea la Facultatea de Filosofie ,Nichita era adulat ,imitat,recitat....foarte iubit.L-am cunoscut personal la o seara de poezie organizata la noi la facultate in 1980 de poetul Gabriel.Stanescu .Sala era arhiplina ,noi (eu si inca 3 colege ale mele )am recitat versuri scrise de el ,s-a ridicat ,ne -a pupat mana ,am povestit asta prietenilor mei mai tineri ,am fost atinsa de gratie ,nu se poate uita niciodata starea de poezie creata atunci.Poetul ne -a vorbit vreo 4 ore despre Hegel ,filosofie ,poezie ,pictura ,arta ,a fost un fenomen rar mai cu seama ca se desfasura in plina dictatura ......De neuitat...Ca si Eminescu ,Nichita e o stare ,un sentiment.El este in sufletul nostru mereu.....