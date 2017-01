"În momentul de faţă, Poliţia este controlată doar de media, care sesizează anumite abuzuri"

Liga Aleşilor Locali ai PNL solicită Partidului Democrat să înainteze, pînă la sfîrşitul anului, proiectele de lege privind descentralizarea Poliţiei, a Sănătăţii şi a Educaţiei

În cadrul lucrărilor Ligii Aleşilor Locali (LAL) ai PNL, din staţiunea Mamaia, a fost abordat ieri un subiect extrem de fierbinte - procesul de descentralizare a Poliţiei, Sănătăţii şi Educaţiei. Preşedintele LAL-PNL, Ludovic Orban, a apreciat că procesul nu se poate realiza prin declaraţii la televizor, ci prin acţiuni concrete. "Ministrul Administraţiei şi Internelor, Vasile Blaga, este cel care trebuie să fie, conform legii, iniţiatorul tuturor actelor normative de descentralizare, dar PD nu a catadicsit să înainteze spre Guvern nici măcar proiectul de lege privind descentralizarea Poliţiei. Este momentul să treacă de la vorbe la fapte. LAL-PNL solicită PD să înainteze, pînă la sfîrşitul anului, proiectele de lege privind descentralizarea Poliţiei, a Sănătăţii şi a Educaţiei. Altfel riscăm să transformăm un subiect fundamental pentru dezvoltarea democratică a societăţii într-un subiect de dezbatere cu caracter electoral, din care unii speră să cîştige dar, pînă la urmă, pierdem toţi", a declarat Orban. El a continuat şirul de acuze la adresa ministrului Blaga, declarînd că este "o demagogie ieftină" să vorbeşti despre descentralizare şi "să culpabilizezi Guvernul Tăriceanu", atît timp cît cel care este împuternicit, prin lege, să fie iniţiatorul procesului de descentralizare, este Vasile Blaga, un ministrul democrat. "De un an ducem o campanie pentru descentralizarea Poliţiei şi, din păcate, aceasta nu este încununată de succes nici pînă acum, deşi este prevăzută şi de programul guvernamental. Procesul de descentralizare a Poliţiei presupune trecerea compartimentelor de pază, ordine publică, circulaţie şi pompieri din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei, în subordinea autorităţilor locale. Se pare că ministrul Blaga ţine cont de presiunea generalilor care vor să îşi păstreze reţelele în subordine, deşi nu le pot controla în mod eficient. Să vă spun adevărul! Legea o fac cei de la Bucureşti. Cum vă puteţi imagina că toţi generalii din Poliţie vor accepta să le dispară armata din subordine, în care au relaţii şi tot felul de influenţe! Acesta este şi cazul funcţionarilor din Ministerul Educaţiei, care nu vor accepta să rămînă, brusc, fără colegi prin judeţe, pe care să-i numească directori. Normal că nu le convine, din moment ce este un porces care duce la reducerea puterii structurilor centrale din administraţie", a spus Orban. El a adăugat că procesul de descentralizare întîmpină extrem de multe opoziţii şi că se găsesc "o sută de obstacole minore inventate", dar care, pînă la urmă, împiedică adoptarea proiectului.

În cadrul LAL-PNL participanţii au solicitat Guvernului ca, odată cu procesul de descentralizare a Poliţiei, să fie asigurate logistica şi sursele de finanţare necesare. Orban a adăugat că, în cazul în care Blaga nu va face demersuri pentru demararea descentralizării "o va face altcineva", adică un ministru liberal. Preşedintele LAL-PNL nu a pierdut ocazia de a-şi exprima neîncrederea în Poliţia Română, declarînd că a renunţat să îi mai solicite serviciile. "În naivitatea mea, la începutul mandatului, am organizat mai multe acţiuni de control la care am invitat şi Poliţia. Am renunţat să o mai chem pentru că, în momentul în care mergeam să facem acţiunile de control, toţi cei care desfăşurau acţiuni ilegale erau informaţi în prealabil. În momentul de faţă, Poliţia este controlată doar de media, care sesizează anumite abuzuri. În momentul în care te duci la un şef de la Bucureşti să reclami un poliţist, dacă acesta este bine poziţionat sau e cumătru cu unul de pe acolo, nu ai nicio şansă de izbîndă", a declarat Orban.