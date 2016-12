În orice minut, Udrea ar putea fi arestată

02:45:12 / 10 Februarie 2015

ILIESCU CAND ESTE JUDECAT PENTRU CRIME IMPOTRIVA ACESTUI POPOR , SAU ASTEAPTA SA MOARA SI SA-L SLAVIM EROU , SCARBA ROMANIEI , ADEVARATUL CRIMINAL

NU MA BUCUR DE RAUL ACESTEI FEMEI , IN FOND CEI CE SE BUCURA SINT DIN PARTIDUL PESEDIST , CARE A DECIMAT ROMANIA SI ACEST POPOR IN 25 DE ANI DE CAND A DAT LOVITURA DE STAT , APROPO , ILIESCU CIND ESTE JUDECAT PENTRU , CRIMELE DE LA MINERIADA ? SAU ASTA SA MUSAMALIZAT DE 25 DE ANI , ASTA ESTE ADEVARATUL CRIMINAL IMPOTRIVA ACESTUI POPOR , CARE LA COMANDA LUI AU FOST OAMENI NEVINOVATI OMORATI, IAR CIT DESPRE ELENA UDREA , SA I SE CONFISTE TOT CEIACE NU POATE JUSTIFICA , DAR NU SA FACA PUSCARIE , CA DE FAPT IN PARLAMENTUL ROMANIEI SINT MAJORITATEA PESEDISTI , EXACT CRIMINALII ACESTUI POPOR , CARE IA DAT ACEASTA SENTINTA LUI ELENA UDREA , SA AUZIM DE BINE SI DACA ESTE O DEMOCRATIE CORECTA AR TREBUI SA SE CEARA CONSIMTAMANTUL ACESTUI POPOR , NU SLEATCA DE COMUNISTI IMPUTITI PARLAMENTARI PESEDISTI CRIMINALI , REPET A ACESTUI POPOR .