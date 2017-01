În Parlament - muți, în spațiul public - guralivi

Unii parlamentari au rămas în pană de idei. Bănuim că despre asta este vorba, căci Theodor Paleologu, Elena Udrea, Petre Roman, Cristina Pocora și Attila Korodi au vorbit o dată sau de două ori în acest an, în plenul Camerei Deputaţilor, în timp ce Monica Iacob-Ridzi, Mădălin Voicu, Oana Niculescu-Mizil și Nicolae Păun au vorbit ultima oară în 2012 în acest for legislativ. Fostul ministru al Culturii Theodor Paleologu, fost membru PDL, în prezent la PMP, a luat cuvântul doar o dată în plenul Camerei în acest an şi a iniţiat patru proiecte de lege în 2014, dintre care unul se referea la modificarea unei ordonanţe. Șefa lui pe linie de partid, Elena Udrea, a vorbit în acest an doar de două ori în plenul Camerei, ea dând, în schimb, mai multe declarații pe holurile Parlamentului. Liberalul Petre Roman a vorbit doar pe 24 februarie în plenul Camerei, pentru păstrarea unui moment de reculegere în memoria celor care au murit pe baricade în recentele evenimente din Ucraina, în timp ce pedelistei Roberta Anastase nu i s-a auzit pliscul în plen. Liberalul Ludovic Orban a venit de patru ori în acest an la microfonul Camerei, liberalul Nini Săpunaru - doar o dată, în luna aprilie, timp de un minut şi patruzeci de secunde, iar liberala Cristina Pocora a luat cuvântul doar o dată. ”Muţii din Parlament” au încasat însă milioane din banii noştri. Probabil că mai mult au vorbit atunci când au rostit jurământul. Discursurile de pe sticlă se pare că sunt mai importante decât luările de cuvânt în plen, pentru unii aleşi.